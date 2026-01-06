Breaking Cricket News: T20 వరల్డ్కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ అవుట్ అవుతుందా?
దౌత్య ఉద్రిక్తతల వల్ల 2026 T20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లను భారత్ నుండి లంకకు మార్చాలని బంగ్లాదేశ్ కోరుతోంది. దీంతో షెడ్యూల్ సవరణపై ఐసీసీ కసరత్తు చేస్తోంది.
2026 T20 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభానికి కొన్ని వారాల ముందు, టోర్నమెంట్ నిర్వహణపై అనిశ్చితి నెలకొంది. తమ మ్యాచ్లను భారతదేశం వెలుపల నిర్వహించాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు (BCB) ఊహించని విధంగా కోరడం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC)లో గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. దీంతో, నిర్వాహకులు చివరి నిమిషంలో సవరించిన షెడ్యూల్ను రూపొందించాల్సి వస్తోంది.
ఈ మొత్తం వివాదానికి భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య దౌత్యపరమైన ఒత్తిళ్లే మూల కారణం. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ నుండి బంగ్లాదేశ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను రిలీజ్ చేయాలని బీసీసీఐ (BCCI) ఆదేశించడం ఈ ఉద్రిక్తతలకు కారణమైంది. ఈ పరిస్థితిపై బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది.
శ్రీలంకకు తరలించాలని బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తి:
ఆటగాళ్ల "భద్రత మరియు భద్రతా" కారణాలను పేర్కొంటూ, ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లను భారత్ నుండి శ్రీలంకకు మార్చాలని BCB అధికారికంగా ICCని కోరింది. బంగ్లాదేశ్కు దగ్గరగా ఉండటం మరియు క్రికెట్ను అమితంగా ప్రేమించే ప్రేక్షకులు ఉన్నందున, బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ సి మ్యాచ్లు మూడు కోల్కతాలో షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి. ఈ నిర్ణయం ICC ఛైర్మన్ జై షాకు ఇబ్బందికరంగా మారింది.
ఇప్పుడు శ్రీలంకలో హఠాత్తుగా వేదికలు, వసతి, రవాణా ఏర్పాట్లు చేయడం పెద్ద సవాలుగా మారింది. ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నివేదికల ప్రకారం, ICC అధికారులు ఇప్పటికే కొత్త షెడ్యూల్ కోసం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు.
ప్రమాదంలో అసలు షెడ్యూల్:
- ఫిబ్రవరి 7: వెస్టిండీస్తో కోల్కతాలో
- ఫిబ్రవరి 9: ఇటలీతో కోల్కతాలో
- ఫిబ్రవరి 14: ఇంగ్లాండ్తో కోల్కతాలో
- ఫిబ్రవరి 17: నేపాల్తో ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో
వేదికలను మార్చాలనే అభ్యర్థన ఈ ప్రణాళికలపై అనిశ్చితిని కలిగించింది.
బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి బలమైన స్పందన:
బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ యువజన మరియు క్రీడా సలహాదారు ఆసిఫ్ నజ్రుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఈ విషయం మరింత దిగజారింది. తమ ఆటగాళ్లను అవమానిస్తే సహించేది లేదని, ఒక ఆటగాడిని ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా ఆడకుండా నిషేధించినప్పుడు జాతీయ జట్టు భారతదేశంలో ఎలా సురక్షితంగా ఉంటుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
సమయంతో పోటీ పడుతున్న ICC:
ఈ పరిపాలనాపరమైన మరియు దౌత్యపరమైన గందరగోళం మధ్య, బంగ్లాదేశ్ తమ 15 మంది సభ్యుల ప్రపంచ కప్ జట్టును లిట్టన్ దాస్ కెప్టెన్సీలో ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఆదివారం BCB చేసిన అధికారిక అభ్యర్థన మేరకు, ICC కొత్త షెడ్యూల్పై చర్చలు ప్రారంభించింది. టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి కేవలం ఒక నెల కంటే తక్కువ సమయం ఉన్నందున, ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ICC సమయంతో పోటీ పడుతోంది. భద్రతా సమస్యలు, లాజిస్టిక్స్ మరియు టోర్నమెంట్ సమగ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని జై షా మరియు పాలక మండలి నిర్ణయం కీలకం కానుంది.