Babar Azam: రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డును అధిగమించిన పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్
Babar Azam: పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్, మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్, మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇప్పటివరకు టీమిండియా మాజీ సారథి రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న అత్యధిక పరుగుల రికార్డును బాబర్ బద్దలు కొట్టాడు.
ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో బాబర్ ఆజం 11 పరుగులు చేయడంతోనే ఈ అరుదైన ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
|అంశం
|గణాంకం
|ఆడిన మ్యాచ్లు
|130
|ఇన్నింగ్స్లు
|123
|మొత్తం పరుగులు
|4,234
|సగటు
|39.57
|సెంచరీలు
|3
|అత్యధిక స్కోరు
|122
టాప్ 5 అత్యధిక స్కోరర్ల జాబితా:
బాబర్ అజామ్ రికార్డుతో అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన టాప్ 5 బ్యాటర్ల జాబితాలో మార్పులు వచ్చాయి.
|ర్యాంక్
|ఆటగాడు
|దేశం
|మ్యాచ్లు/పరుగులు
|స్పెషల్ నోట్
|1.
|బాబర్ ఆజం
|పాకిస్థాన్
|130 మ్యాచులు / 4,234 పరుగులు
|కొత్త రికార్డు సృష్టికర్త.
|2.
|రోహిత్ శర్మ
|భారత్
|159 మ్యాచులు / 4,231 పరుగులు
|ఈ ఫార్మాట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. (5 సెంచరీలు)
|3.
|విరాట్ కోహ్లీ
|భారత్
|125 మ్యాచులు / 4,188 పరుగులు
|అత్యధిక సగటు 48.69. (రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు)
|4.
|జోస్ బట్లర్
|ఇంగ్లాండ్
|144 మ్యాచులు / 3,869 పరుగులు
|ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఆడుతున్నాడు.
|5.
|పాల్ స్టిర్లింగ్
|ఐర్లాండ్
|153 మ్యాచులు / 3,710 పరుగులు
|ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఆడుతున్నాడు.
ముందున్న ముప్పు?
ప్రస్తుతం ఆడుతున్న క్రికెటర్లలో పాకిస్థాన్ ఓపెనర్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ (3,414 పరుగులు) మాత్రమే బాబర్ రికార్డుకు కాస్త దగ్గరగా ఉన్నాడు. అయితే, రిజ్వాన్కు ఇటీవల టీ20ల్లో అవకాశాలు తగ్గడంతో.. బాబర్ రికార్డుకు ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ముప్పు లేనట్టే.
మరోవైపు, భారత యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ అద్భుత ఫామ్ కొనసాగిస్తే, భవిష్యత్తులో బాబర్ ఆజం రికార్డును అధిగమించే అవకాశం లేకపోలేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.