Axar Patel : పాక్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు టీమిండియాకు షాక్.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్‌కు సీరియస్ ఇంజురీ!

Highlights

Axar Patel : ఆసియా కప్ 2025లో టీమ్ ఇండియా హ్యాట్రిక్ విజయాలతో సూపర్-4కు దూసుకుపోయింది.

Axar Patel: ఆసియా కప్ 2025లో టీమ్ ఇండియా హ్యాట్రిక్ విజయాలతో సూపర్-4కు దూసుకుపోయింది. అయితే, చివరి గ్రూప్ మ్యాచ్‌లో ఓమన్‌పై గెలిచినప్పటికీ, భారత జట్టుకు ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆల్‌రౌండర్ అక్షర్ పటేల్‌కు తీవ్ర గాయమైంది.

ఎలా గాయమైంది?

ఓమన్ బ్యాటింగ్ సమయంలో ఓమన్ ఆటగాడు హమీద్ మీర్జా ఒక భారీ షాట్ కొట్టాడు. ఆ బంతిని క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి అక్షర్ పటేల్ మిడ్-ఆఫ్ నుంచి పరుగున వచ్చి ప్రయత్నించాడు. అయితే, క్యాచ్ పట్టుకునే క్రమంలో అతను బ్యాలెన్స్ కోల్పోయాడు. దీంతో బంతి నేరుగా అతని తల, మెడకు బలంగా తగిలింది. గాయం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో అక్షర్ పటేల్ నొప్పితో విలవిలలాడుతూ మైదానం వీడాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత అతను మళ్లీ మ్యాచ్‌లోకి రాలేదు.

పాక్ మ్యాచ్‌కు దూరం?

ఈ గాయం వల్ల టీమ్ ఇండియాకు పెద్ద టెన్షన్ మొదలైంది. మ్యాచ్ తర్వాత జరిగిన ప్రెస్‌కాన్ఫరెన్స్‌లో భారత ఫీల్డింగ్ కోచ్ టీ. .. అక్షర్ పటేల్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలిపారు. ప్రస్తుతం అక్షర్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ, పాకిస్తాన్‌తో జరిగే సూపర్-4 మ్యాచ్‌లో అతను ఆడతాడా లేదా అనేది అనుమానంగా ఉంది. మ్యాచ్‌కు కేవలం 48 గంటల కంటే తక్కువ సమయం ఉండటం వల్ల అక్షర్ కోలుకోవడానికి సమయం సరిపోకపోవచ్చు. ఒకవేళ అక్షర్ మ్యాచ్ ఆడకపోతే, టీమ్ ఇండియా తన వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

స్టాండ్‌బైలో స్టార్ ప్లేయర్స్

అక్షర్ పటేల్ గాయంపై బీసీసీఐ త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ అతను టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వస్తే, అతని స్థానంలో వేరే ఆటగాడిని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. టీమ్ ఇండియా ఇప్పటికే రియాన్ పరాగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్ వంటి ఆల్‌రౌండర్‌లను స్టాండ్‌బైగా ఉంచింది. అవసరమైతే వీరిలో ఒకరిని టీమ్ మెయిన్ స్క్వాడ్‌లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

