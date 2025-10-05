BCCI : ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్లకు ఫుడ్ పాయిజన్..హోటల్ మీదే అనుమానం.. రంగంలోకి బీసీసీఐ
BCCI : ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా ఎ జట్టు భారతదేశ పర్యటనలో ఉంది. ఇది ఇండియా ఎ జట్టుతో 3 వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్ను ఆడుతోంది. ఈ సిరీస్ మధ్యలో ఒక షాకింగ్ న్యూస్ బయటపడింది. కాన్పూర్లో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నలుగురు ఆటగాళ్లు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ఆటగాళ్లు అకస్మాత్తుగా తీవ్ర కడుపు నొప్పి, తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడ్డారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ హెన్రీ థార్న్టన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఈ సంఘటనపై ఇప్పుడు బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు.
ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లు అనారోగ్యానికి గురైన తర్వాత, వారికి హోటల్ ఆహారం తినడం వల్ల కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని వార్తలు వెలువడ్డాయి. హెన్రీ థార్న్టన్ను రెండు రోజుల పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ఇప్పుడు అతను పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. మిగిలిన ఆటగాళ్లను కూడా ఆసుపత్రికి తరలించి, పరీక్షల తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఆస్ట్రేలియా ఎ జట్టు కాన్పూర్లోని ల్యాండ్మార్క్ హోటల్లో బస చేస్తోంది. వారికి ఇదే హోటల్ ఆహారం అందిస్తున్నారు. దీనితో ఆహార విభాగం అప్రమత్తమైంది. హోటల్ నుండి ఆహార నమూనాలను సేకరించింది.
ఈ సంఘటనపై మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా, "ల్యాండ్మార్క్ హోటల్ కాన్పూర్లోని అత్యుత్తమ హోటల్. ఆహారంలో ఏదైనా లోపం ఉంటే, అందరు ఆటగాళ్లు అనారోగ్యానికి గురయ్యేవారు, కానీ అలా జరగలేదు. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లకు మంచి హోటల్ ఆహారం అందిస్తున్నారు. అందరు ఆటగాళ్లు ఒకే ఆహారం తింటున్నారు. బహుశా ఇద్దరు ముగ్గురు ఆటగాళ్లు వేరే చోట నుండి ఫుడ్ తెప్పించుకుని ఉండవచ్చు" అని అన్నారు. అదే సమయంలో, హోటల్ యాజమాన్యం మాట్లాడుతూ.. ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్ల ఆరోగ్యం ఆహారం వల్ల కాదు, వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల వారికి సమస్యలు వచ్చి ఉండవచ్చు అని అన్నారు.
భారత్, ఆస్ట్రేలియా ఎ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న 3 వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్ ప్రస్తుతం 1-1తో సమంగా ఉంది. అంతకుముందు రెండు జట్ల మధ్య 2 అనధికారిక టెస్ట్ మ్యాచ్లు కూడా జరిగాయి. ఈ సిరీస్లో భారత జట్టు 1-0తో విజయం సాధించింది. అక్టోబర్ 5న ఈ పర్యటనలో చివరి మ్యాచ్ జరగనుంది.