INDW vs AUSW: టాస్ ఓడిన భారత్.. సెమీస్ చేరాలంటే ఇలా జరగాల్సిందే..

నేడు, మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2024లో ప్రస్తుత ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియాతో భారత జట్టు తలపడుతోంది. షార్జా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ప్లేయింగ్-11లో భారత జట్టు ఒక్క మార్పు చేసింది. సజ్నా సజీవన్ స్థానంలో పూజా వస్త్రాకర్‌ని తీసుకున్నారు.



మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2024 మధ్యలో ఆస్ట్రేలియా జట్టులో మార్పు జరిగింది. ఫాస్ట్ బౌలర్ టైలా వ్లెమింక్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. పాకిస్థాన్‌తో ఆడుతుండగా గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె స్థానంలో హీథర్ గ్రాహం ఎంపికైంది. కెప్టెన్ అలిస్సా హీలీ ఫిట్‌నెస్ సమస్యతో ఆస్ట్రేలియా జట్టు కూడా ఇబ్బంది పడుతోంది. పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆమె కుడి కాలి బొటనవేలికి కూడా గాయమైంది. భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌లో ఆమె ఆడడంలేదు.



ఇరు జట్లు:

Toss Update



Australia win the toss, #TeamIndia will be bowling first in Sharjah



