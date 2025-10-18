Most ODI Wins : వన్డే క్రికెట్లో విజేతల జాబితా.. అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాలివే.. ఇండియా ఏ ప్లేసులో ఉందంటే ?
Most ODI Wins : వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాల జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో ఉంది. భారత్ ఈ జాబితాలో రెండవ స్థానంలో నిలవగా, పాకిస్థాన్ మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ రికార్డులు వన్డే క్రికెట్లో ఆస్ట్రేలియా ఆధిపత్యాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. అయితే భారత జట్టు ఏటికేడు వన్డే క్రికెట్లో నిలకడగా రాణిస్తున్నందున, భవిష్యత్తులో ఈ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకునే అవకాశం ఉంది. మరి వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన టాప్-5 దేశాలు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. ఆస్ట్రేలియా – 615 విజయాలు
వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన టాప్-5 దేశాల జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆస్ట్రేలియా ఇప్పటివరకు 1016 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 615 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 357 మ్యాచ్లలో ఓటమి పాలైంది. 2000వ దశకంలో ఆస్ట్రేలియన్ జట్టు వన్డే క్రికెట్లో చాలా కాలం పాటు ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించింది. ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్లను అత్యధికంగా గెలిచిన రికార్డు కూడా ఆస్ట్రేలియా పేరు మీదే ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆ జట్టు 6 సార్లు వరల్డ్ కప్ను గెలుచుకుంది.
2. భారత్ – 567 విజయాలు
వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాల జాబితాలో భారత్ రెండవ స్థానంలో ఉంది. భారత్ ఇప్పటివరకు 1066 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 567 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 445 మ్యాచ్లలో ఓటమి చవిచూసింది. భారత జట్టు వన్డే క్రికెట్లో నిలకడగా మంచి ప్రదర్శన చేసింది. టీమిండియా రెండు సార్లు వన్డే వరల్డ్ కప్లను (1983, 2011లో) గెలుచుకుంది.
3. పాకిస్థాన్ – 521 విజయాలు
వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాల జాబితాలో పాకిస్థాన్ మూడవ స్థానంలో ఉంది. పాకిస్థాన్ ఇప్పటివరకు 990 మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 521 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 439 మ్యాచ్లలో ఓటమి పాలైంది. పాకిస్థాన్ జట్టు తన ఫాస్ట్ బౌలింగ్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. పాకిస్థాన్ 1992లో ఒకసారి వన్డే వరల్డ్ కప్ను గెలుచుకుంది.
4. శ్రీలంక – 434 విజయాలు
వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాల జాబితాలో శ్రీలంక నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. శ్రీలంక ఇప్పటివరకు 937 మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 434 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 456 మ్యాచ్లలో ఓటమి ఎదుర్కొంది. శ్రీలంక 1996లో తమ మొదటి, ఏకైక వన్డే వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.
5. వెస్టిండీస్ – 429 విజయాలు
వన్డే ఇంటర్నేషనల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు గెలిచిన దేశాల జాబితాలో వెస్టిండీస్ ఐదవ స్థానంలో ఉంది. వెస్టిండీస్ ఇప్పటివరకు 891 మ్యాచ్లు ఆడింది. వాటిలో 429 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 420 మ్యాచ్లలో ఓటమి పాలైంది. వెస్టిండీస్ వన్డే వరల్డ్ కప్ మొదటి రెండు ఎడిషన్లు అయిన 1975, 1979లలో వరల్డ్ కప్లను గెలుచుకుంది.