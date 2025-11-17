IND vs PAK : టీమిండియా బ్యాటింగ్ వైఫల్యం.. పాక్ చేతిలో ఘోర పరాజయం
IND vs PAK : ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2025 టోర్నమెంట్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ చేతిలో భారత యువ జట్టుకు ఘోర పరాజయం ఎదురైంది. టోర్నమెంట్లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ జట్టు భారత్ను 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. టీమిండియా ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి 136 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, పాకిస్థాన్ బ్యాట్స్మెన్ మాజ్ సదాకత్ ఒక వీరవిహారం చేశాడు. సదాకత్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ కారణంగా పాక్ జట్టు కేవలం 14వ ఓవర్లోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ విజయంతో పాకిస్థాన్ గ్రూప్ B పాయింట్స్ టేబుల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియాకు ఓపెనర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ (45 పరుగులు, 28 బంతుల్లో), నమన్ ధీర్ (35 పరుగులు, 20 బంతుల్లో) మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ పాకిస్థాన్ బౌలర్లపై ధాటిగా బ్యాటింగ్ చేశారు. అయితే, ఈ ఇద్దరు అవుటైన తర్వాత భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ పూర్తిగా కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ జితేష్ శర్మ, ఆశుతోష్ శర్మ వంటి కీలక బ్యాట్స్మెన్ విఫలమవ్వడంతో భారత ఇన్నింగ్స్ 136 పరుగులకే ముగిసింది.
137 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్ జట్టుకు ఓపెనర్ మాజ్ సదాకత్ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. అతను భారత బౌలర్లను ఒంటరిగా ఎదుర్కొని, కేవలం 47 బంతుల్లో 79 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి నాటౌట్గా నిలిచాడు. సదాకత్ ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతనే ఒకవైపు నిలబడి ఇన్నింగ్స్ను నడిపించడంతో పాకిస్థాన్ సునాయాసంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. భారత్ తరఫున యశ్ ఠాకూర్, సుయష్ శర్మ చెరో వికెట్ మాత్రమే తీయగలిగారు. చివరికి, మహమ్మద్ ఫైక్ సిక్స్ కొట్టి పాకిస్థాన్కు విజయాన్ని అందించాడు.
ఈ విజయం పాకిస్థాన్ను గ్రూప్ B పాయింట్స్ టేబుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టింది. పాకిస్థాన్ ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలో గెలిచి 4 పాయింట్లు సాధించింది. మరోవైపు భారత్ రెండు మ్యాచ్లలో ఒక విజయం, ఒక ఓటమితో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ గ్రూప్లో యూఏఈ, ఒమన్ జట్లు కూడా ఉన్నాయి.