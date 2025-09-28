Asia Cup 2025: హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించి టీమిండియా చరిత్ర సృష్టిస్తుందా?
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్ నేడు భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య జరగనుంది. ఆసియా కప్ చరిత్రలో ఫైనల్లో భారత్, పాకిస్థాన్ తలపడటం ఇదే మొదటిసారి. భారత జట్టు ఇప్పటికే ఈ టోర్నమెంట్లో గ్రూప్ దశలో, ఆ తర్వాత సూపర్ 4 రౌండ్లో కూడా పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇప్పుడు ఫైనల్లో మూడోసారి ముఖాముఖి తలపడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ పందెంలో కూడా టీమిండియా విజయం సాధిస్తే, రికార్డు స్థాయిలో 9వ సారి ఆసియా కప్ ట్రోఫీని ఎత్తుకోవడమే కాకుండా, క్రికెట్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ జట్టు కూడా సాధించని ఒక అద్భుతమైన రికార్డును సృష్టించనుంది.
ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ భారత జట్టుకు చాలా ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని టీమిండియాకు చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫైనల్లో టీమిండియా గెలిస్తే, ఒకే టోర్నమెంట్లో ఒకే ప్రత్యర్థిపై మూడుసార్లు విజయం సాధించిన మొదటి జట్టుగా నిలిచే రికార్డును సృష్టిస్తుంది. ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జట్లు పాల్గొనే టోర్నమెంట్లలో, రెండు జట్లు పరస్పరం మూడుసార్లు ముఖాముఖి తలపడిన సందర్భాలు గతంలో కేవలం రెండుసార్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.
మొదటిసారి 1983 ప్రపంచ కప్లో భారత్, వెస్టిండీస్ మూడుసార్లు తలపడ్డాయి. ఆ సమయంలో భారత్ రెండు మ్యాచ్లలో గెలిస్తే, వెస్టిండీస్ ఒక మ్యాచ్లో గెలిచింది. ఆ తర్వాత, 2004 ఆసియా కప్లో భారత్, శ్రీలంక మూడుసార్లు ముఖాముఖి తలపడ్డాయి. ఇందులో శ్రీలంక రెండు మ్యాచ్లలో గెలిస్తే, భారత్ ఒక మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు, ఈ ఫైనల్లో టీమిండియా గెలిస్తే, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒకే టోర్నమెంట్లో ఒకే ప్రత్యర్థిపై మొదటి హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని నమోదు చేసినట్లవుతుంది.
ఈ ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో భారత జట్టు పాకిస్థాన్పై పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
గ్రూప్ దశలో తొలి ముఖాముఖి: మొదటిసారి భారత్, పాకిస్థాన్ గ్రూప్ దశలో తలపడ్డాయి. ఆ మ్యాచులో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ కేవలం 127 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన భారత్ కేవలం 16 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
సూపర్ ఫోర్లో రెండో ముఖాముఖి: ఆ తర్వాత సూపర్ ఫోర్ రౌండ్లో ఇరు జట్లు మరోసారి తలపడ్డాయి. అక్కడ కూడా మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ 171 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన టీమిండియా 19 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల తేడాతో మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది.
ఈ విజయాలు భారత జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచాయి. ఈ ఫైనల్లో కూడా టీమిండియా అదే దూకుడును కొనసాగించి హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టిస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.