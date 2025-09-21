Asia Cup 2025 : సూపర్-4 పాయింట్స్ టేబుల్లో బంగ్లాదేశ్ టాప్.. టీమిండియాకు సవాలు!
Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ 2025 సూపర్-4 దశ ఉత్కంఠగా ప్రారంభమైంది. తొలి మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించి, శ్రీలంకను ఓడించింది.
Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ 2025 సూపర్-4 దశ ఉత్కంఠగా ప్రారంభమైంది. తొలి మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ అద్భుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించి, శ్రీలంకను ఓడించింది. ఈ విజయంతో బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశలో శ్రీలంక చేతిలో పడిన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ప్రస్తుతం పాయింట్స్ టేబుల్లో బంగ్లాదేశ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ విజయంతో టీమిండియా, పాకిస్తాన్లకు ఒక కొత్త సవాలు ఎదురైంది.
ఆసియా కప్ 2025లో సూపర్-4 దశ మొదటి మ్యాచ్లోనే అనూహ్య విజయం నమోదు అయింది. బంగ్లాదేశ్ జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో శ్రీలంకను ఓడించి, పాయింట్స్ టేబుల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఈ విజయంతో బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ దశలో శ్రీలంక చేతిలో ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్లు అయింది.
సూపర్-4లో మొదటి విజయం నమోదు చేసుకున్న బంగ్లాదేశ్ రెండు పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. శ్రీలంక ఇంకా తన ఖాతా తెరవలేదు. సూపర్-4 దశలో భారత్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక ఉన్నాయి. ఈ దశలో ప్రతి జట్టు మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత టాప్ 2 జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. మొదటి మ్యాచ్లో శ్రీలంక జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 7 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసింది. బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఈ లక్ష్యాన్ని 19.5 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
రాబోయే మ్యాచ్ల షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 21: ఇండియా vs పాకిస్తాన్ (దుబాయ్)
సెప్టెంబర్ 23: శ్రీలంక vs పాకిస్తాన్
సెప్టెంబర్ 24: బంగ్లాదేశ్ vs ఇండియా
సెప్టెంబర్ 25: బంగ్లాదేశ్ vs పాకిస్తాన్
సెప్టెంబర్ 26: శ్రీలంక vs ఇండియా
సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది.
టీమిండియాకు టాప్ ప్లేస్కు చేరుకునే అవకాశం
సూపర్-4లో రెండో మ్యాచ్ నేడు (సెప్టెంబర్ 21) భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు పాయింట్స్ టేబుల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటుంది. భారత జట్టు ఈ టోర్నమెంట్లో ఇప్పటివరకు అజేయంగా ఉంది. గ్రూప్ దశలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్లలోనూ విజయం సాధించింది. అందులో పాకిస్తాన్పై 7 వికెట్ల విజయం కూడా ఉంది. ఈసారి కూడా భారత్ అదే ప్రదర్శనను పునరావృతం చేయాలని చూస్తోంది. మరోవైపు, పాకిస్తాన్ జట్టు పాత ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ దుబాయ్ మైదానంలో జరుగుతుంది.