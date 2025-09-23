Asia Cup 2025 : ఫైనల్కు టీమ్ ఇండియా.. గజ గజ వణుకుతున్న బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక
Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లో టీమ్ ఇండియా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. లీగ్ దశలో అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి, సూపర్ 4లో తమ తొలి మ్యాచ్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్ను ఓడించింది. ఈ విజయంతో టీమ్ ఇండియా ఫైనల్ రేసులో బలంగా నిలిచింది. ఫైనల్కు చేరుకోవాలంటే టీమ్ ఇండియాకు ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ రెండు మ్యాచ్లలో విజయం సాధించడం చాలా కీలకం.
భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్
సూపర్ 4 లో పాకిస్తాన్పై ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత, టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు తమ రెండవ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 24, బుధవారం నాడు జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కూడా దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. మ్యాచ్ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టీమ్ ఇండియా ఇప్పటికే సూపర్ 4లో రెండు పాయింట్లను కలిగి ఉంది. బంగ్లాదేశ్ కూడా సూపర్ 4లో శ్రీలంకను ఓడించి రెండు పాయింట్లు సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో ఏ జట్టు గెలిచినా, వారికి నాలుగు పాయింట్లు లభిస్తాయి, అది ఫైనల్కు చేరుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.
భారత్ vs శ్రీలంక మ్యాచ్
బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్ తర్వాత, సెప్టెంబర్ 26న జరిగే చివరి సూపర్ 4 లీగ్ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా శ్రీలంకతో తలపడుతుంది. ఈ మ్యాచ్ కూడా దుబాయ్ లోనే రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటికి శ్రీలంక మరియు భారత్ జట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఈ మ్యాచ్ రెండు జట్లకు చాలా కీలకమైనది కావచ్చు. అయితే, టీమ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ను భారీ తేడాతో ఓడిస్తే, ఫైనల్లో తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటుంది.
ఫైనల్, భవిష్యత్ ప్రయాణం
ఈ రెండు మ్యాచ్ల తర్వాత సెప్టెంబర్ 28న ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఆసియా కప్ ట్రోఫీని ఏ జట్టు గెలుచుకుంటుందో ఆ రోజు నిర్ణయించబడుతుంది. ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా ఫైనల్కు చేరుకునేందుకు బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు ఉన్న ఫామ్ను కొనసాగిస్తే, ఫైనల్లో విజయం సాధించడం పెద్ద కష్టం కాదని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.