Shubman Gill: రెండు మ్యాచ్‌లకే రిటైర్మెంట్ అంటే ఎలా.. శుభ్‌మన్ గిల్‌ను వెనకేసుకొచ్చిన గుజరాత్ టైటాన్స్ కోచ్

Highlights

Shubman Gill : భారత్ వర్సెస్ సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్ ప్రస్తుతం 1-1తో సమంగా ఉంది. తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్, రెండో మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించాయి.

Shubman Gill: భారత్ వర్సెస్ సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్ ప్రస్తుతం 1-1తో సమంగా ఉంది. తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్, రెండో మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించాయి. అయితే ఈ రెండు మ్యాచ్‌లలోనూ భారత ఓపెనర్ శుభ్‌మన్ గిల్ బ్యాట్ నుంచి పరుగులు రాలేదు. కటక్‌లో 4 పరుగులు చేసి ఔటైన గిల్, న్యూ చండీగఢ్‌లో ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో అతడిపై వస్తున్న విమర్శలను సహించలేని ఆశిష్ నెహ్రా (గుజరాత్ టైటాన్స్ కోచ్) గిల్‌కు గట్టి మద్దతుగా నిలిచారు.

టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఒకటి లేదా రెండు మ్యాచ్‌లలో ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన శుభ్‌మన్ గిల్ లాంటి ఆటగాడిని అంచనా వేయడం సరికాదని ఆశిష్ నెహ్రా అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది త్వరగా ఒక నిర్ధారణకు వచ్చే నేటి ధోరణిని సూచిస్తుందని ఆయన అన్నారు. గిల్ ఫామ్‌పై ఆందోళనగా ఉందా అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నెహ్రా సమాధానమిచ్చారు.

"మూడు నెలలు కాదు ఒకవేళ ఐపీఎల్ మరో 3 వారాల తర్వాత ప్రారంభమైనా నాకు ఆందోళన ఉండదు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతున్నది టీ20 ఫార్మాట్ గురించి. సౌతాఫ్రికాతో ఇప్పటికి కేవలం 2 మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడారు" అని నెహ్రా అన్నారు. భారతదేశంలో ఎక్కువగా నంబర్స్ ఆధారంగానే ఆటగాళ్లను అంచనా వేసి ఒక నిర్ధారణకు రావడం ప్రధాన సమస్య అని గుజరాత్ టైటాన్స్ హెడ్ కోచ్ నెహ్రా అన్నారు.

ఆయన మాట్లాడుతూ.. "సమస్య ఇదే. టీ20 వంటి ఫార్మాట్‌లో శుభ్‌మన్ గిల్ లాంటి ఆటగాడిని 2 లేదా 3 మ్యాచ్‌లలో బాగా ఆడకపోతేనే అంచనా వేయడం కష్టం అవుతుంది. మన దగ్గర చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మను తొలగించాలనుకుంటే సాయి సుదర్శన్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌తో ఓపెనింగ్ చేయించవచ్చు. వారిని కూడా తీసేయాలంటే వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్‌తో ఓపెనింగ్ చేయించవచ్చు. ఆప్షన్లు చాలా ఉన్నాయి. కానీ మీరు ఒకటో రెండో మ్యాచ్‌లలో ఓడిపోయినా, లేదా ఒక బ్యాట్స్‌మన్/బౌలర్ గణాంకాలు సరిగా లేకపోయినా వారిని మార్చాలని మాట్లాడితే కష్టమవుతుంది" అని స్పష్టం చేశారు.

వాషింగ్టన్ సుందర్ గత ఐపీఎల్ ఎడిషన్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున కేవలం 6 మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడాడు. అయితే, ఈసారి అతను ఫిట్‌గా ఉంటే మరిన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం ఉంటుందని టీమ్ హెడ్ కోచ్ నెహ్రా సూచించారు. ఐపీఎల్ వేలం డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనుంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ గరిష్టంగా 5 మంది ఆటగాళ్లను (వీరిలో 4 విదేశీ ఆటగాళ్లు) కొనుగోలు చేయగలదు. గుజరాత్ వద్ద ప్రస్తుతం రూ.12.9 కోట్లు పర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.

