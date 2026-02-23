Anaya Banga: లింగమార్పిడి చేయించుకుని అమ్మాయిగా మారిన టీమిండియా క్రికెటర్ కుమారుడు
Sanjay Bangar : జీవితం అంటే కేవలం శ్వాస తీసుకోవడం కాదు, మనసుకు నచ్చినట్టుగా.. మనలోని అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవిస్తూ జీవించడం. భారత మాజీ క్రికెటర్, కోచ్ సంజయ్ బంగర్ వారసుడు ఆర్యన్ బంగర్ ఇప్పుడు అనయ బంగర్గా మారి తన అస్తిత్వాన్ని చాటుకుంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకుంటున్న అనయ, తన జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన అడుగు వేయబోతున్నారు.
మార్చి 14న థాయ్లాండ్లోని బ్యాంకాక్లో అనయ 'వాజినోప్లాస్టీ' శస్త్రచికిత్స చేయించుకోబోతున్నారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చిన పురుష శరీరాన్ని, తన అంతరాత్మ కోరుకుంటున్న స్త్రీ రూపంలోకి మార్చుకునే ఈ ప్రక్రియ కోసం ఆమె దాదాపు ఐదేళ్లుగా నిరీక్షిస్తున్నారు. ఈ ఆపరేషన్ నా జీవిత స్వప్నం అంటూ ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న మాటలు నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటున్నాయి.
లింగ మార్పిడి అనేది కేవలం ఒక ఆపరేషన్ కాదు, అది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ సర్జరీ తర్వాత అనయ కనీసం నెల రోజులు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉండాలి. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి 6 నెలల నుండి ఏడాది సమయం పడుతుంది. ఈ వైద్య ఖర్చుల కోసం రూ. 3 లక్షల నుండి 10 లక్షల వరకు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. కూతురి నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూ తండ్రి సంజయ్ బంగర్ ఈ బాధ్యతను భుజాన వేసుకోవడం విశేషం. భవిష్యత్తులో సరోగసీ ద్వారా తల్లి అయ్యేందుకు వీలుగా, సర్జరీకి ముందే తన స్పెర్మ్ను ఫ్రీజ్ చేయించుకుని అనయ ముందుచూపు చాటారు.
అనయ గతంలో ప్రతిభావంతమైన క్రికెటర్. కానీ హార్మోన్ మార్పుల వల్ల శరీరంలోని కండరాల బలం తగ్గడంతో ఆటలో కొనసాగడం కష్టతరమైంది. అయినప్పటికీ ఆమె ఆశ వదలలేదు. ట్రాన్స్జెండర్ క్రీడాకారిణిగా మహిళల క్రికెట్లో ఆడే అవకాశం కోసం ఐసీసీ నిబంధనలను సవరించాలని ఆమె గళం విప్పుతున్నారు. శరీరం మారవచ్చు.. కానీ నాలోని క్రికెట్ పట్ల ఉన్న ఇష్టం, పట్టుదల మారవు అని అనయ చాటిచెబుతున్నారు. సమాజం ఏమనుకుంటుందో అన్న భయం కంటే, తన నిజాయితీ ముఖ్యమని భావించిన అనయ ధైర్యం ప్రశంసనీయం. తన తండ్రి సంజయ్ బంగర్ అందించిన అండదండలు ఎందరో ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులకు స్ఫూర్తినిస్తాయి.