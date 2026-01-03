  • Menu
India vs New Zealand: సంజుకు షాక్.. గిల్ కెప్టెన్‌గా ఆకాష్ చోప్రా 'టీమ్ ఇండియా' ఇదే! రోహిత్, కోహ్లీ ఉన్నా కూడా..

India vs New Zealand: సంజుకు షాక్.. గిల్ కెప్టెన్‌గా ఆకాష్ చోప్రా టీమ్ ఇండియా ఇదే! రోహిత్, కోహ్లీ ఉన్నా కూడా..
Highlights

న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ కోసం ఆకాష్ చోప్రా తన జట్టును ప్రకటించారు. కెప్టెన్‌గా గిల్‌ను ఎంచుకున్న ఆయన, సంజు సామ్సన్‌ను పక్కన పెట్టడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

భారత్ మరియు న్యూజిలాండ్ మధ్య జనవరి 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్న వన్డే సిరీస్ కోసం టీమ్ ఇండియా మాజీ ఓపెనర్, ప్రముఖ కామెంటేటర్ ఆకాష్ చోప్రా తన ఫేవరెట్ జట్టును ప్రకటించారు. అయితే, ఈ జట్టులో కేరళ స్టార్ బ్యాటర్ సంజు సామ్సన్‌కు చోటు దక్కకపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్!

దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌కు దూరమైన శుభ్‌మన్ గిల్ మళ్లీ జట్టులోకి రావడమే కాకుండా, కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపడతాడని చోప్రా అంచనా వేశారు. సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ జట్టులో ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని గిల్‌కే పగ్గాలు అప్పగించాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

సంజు సామ్సన్‌కు నో.. పంత్ రిజర్వ్!

వన్డేల్లో అద్భుతమైన రికార్డు ఉన్నప్పటికీ సంజు సామ్సన్‌ను ఆకాష్ చోప్రా పక్కన పెట్టారు. వికెట్ కీపర్‌గా KL రాహుల్ మొదటి ఛాయిస్ అని, బ్యాకప్ కీపర్‌గా రిషబ్ పంత్ ఉంటాడని ఆయన పేర్కొన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాపై సెంచరీ చేసిన తర్వాత సామ్సన్‌కు వన్డేల్లో సరైన అవకాశాలు రాకపోవడం గమనార్హం.

ఆకాష్ చోప్రా ఎంచుకున్న టీమ్ ఇండియా (NZ వన్డేల కోసం):

ముఖ్య అంశాలు:

  • జైస్వాల్ వేచి చూడాల్సిందే: యశస్వి జైస్వాల్ ఫామ్‌లో ఉన్నప్పటికీ, రోహిత్-గిల్ ఓపెనింగ్ జోడీ వల్లే అతనికి తుది జట్టులో చోటు దక్కడం కష్టమని చోప్రా అన్నారు.
  • శ్రేయాస్ అయ్యర్ దూరం: గాయం లేదా ఇతర కారణాల వల్ల అయ్యర్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని, అతని స్థానంలో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 4వ స్థానంలో ఆడతారని తెలిపారు.
  • జడ్డూ vs అక్షర్: రవీంద్ర జడేజా ఫామ్ అంతా ఆశాజనకంగా లేదని, లాంగ్ రన్ కోసం అక్షర్ పటేల్ ఉత్తమ ఎంపికని ఆయన సూచించారు.
