Haval H9: హవల్ H9.. అభిషేక్ శర్మ టోర్నమెంట్ గిఫ్ట్.. ఫీచర్లో బీస్ట్..!
Haval H9: 2025 ఆసియా కప్లో, 24 ఏళ్ల అభిషేక్ శర్మ టోర్నమెంట్ స్టార్గా నిలిచాడు. అతని ప్రదర్శనకు గుర్తింపుగా, దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో అతనికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ టైటిల్ లభించింది. అభిషేక్కు హవల్ H9 అనే లగ్జరీ కారును కూడా బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇది చైనీస్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ గ్రేట్ వాల్ మోటార్స్ హవల్ బ్రాండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ. అద్భుతమైన ఫీచర్లు, సాంకేతికతతో నిండిన ఈ ఎస్యూవీ దాని కఠినమైన ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఎస్యూవీ ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఏమిటి? ఇది భారత మార్కెట్లో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం.
అభిషేక్ శర్మ అందుకున్న హవల్ H9 ఒక లాడర్-ఫ్రేమ్, 7-సీటర్ ఎస్యూవీ. ఇది 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 214 బీహెచ్పీ పవర్, 380 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో జతచేసి ఉంటుంది. ఇది 4WD సిస్టమ్ కూడా ఉంది, ఆఫ్-రోడింగ్ సమయంలో పవర్, టార్క్ రెండూ అందుబాటులో ఉన్నాయని నిర్ధారిస్తుంది.
ఇంకా, హవల్ H9 వెంటిలేటెడ్, మసాజింగ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇది యాపిల్ కార్ప్లే/ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో 14.6-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 10-స్పీకర్ DTS ఆడియో సిస్టమ్ను కూడ ఉంది. భద్రతా లక్షణాలలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్-కీప్ అసిస్ట్, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటరింగ్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, ట్రాన్స్పాంట్ ఛాసిస్ వ్యూతో 360-డిగ్రీల కెమెరా ఉన్నాయి.
హవల్ H9 బాహ్య భాగం దాని శక్తివంతమైన లక్షణాల వలె ఆకట్టుకుంటుంది. బాక్సీ, దృఢమైనది. దీని పొడవు 4,950మి.మీ (4 మీటర్లకు పైగా), వెడల్పు 1,930మి.మీ , ఎత్తు 1,960మి.మీ. దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 224మి.మీ. నివేదికల ప్రకారం, ఈ కారు 800మి.మీ నీటిలో కూడా ప్రయాణించగలదు, ఇది దాని ఆఫ్-రోడింగ్ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇది 2+3+2 సీటింగ్తో తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది: రెండు ముందు సీట్లు, మూడు వెనుక సీట్లు, రెండు వెనుక సీట్లు.
దీని భారతదేశంలో లాంచ్ గురించి అధికారిక సమాచారం లేదు, కానీ దేశంలో ఇది సృష్టిస్తున్న సంచలనాన్ని బట్టి, ఇది సమీప భవిష్యత్తులో లాంచ్ కావచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, హవల్ H9 ధర భారతీయ రూపాయలలో సుమారు రూ.3.36 మిలియన్లు (సుమారు రూ.3.36 మిలియన్లు) అని HAVAL సౌదీ అరేబియా వెబ్సైట్ తెలిపింది. భారతదేశంలో దీని అంచనా ధర రూ.2.5-2.6 మిలియన్లు (సుమారు రూ.2.5 మిలియన్లు-రూ.2.6 మిలియన్లు) కావచ్చు.