Abhishek Sharma : ఇది ఆట కాదు తాండవం..షేక్ ఆడించిన అభిషేక్..బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లోనూ ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు
Abhishek Sharma : వచ్చే ఏడాది జరగబోయే టీ20 ప్రపంచ కప్లో టీమ్ ఇండియా టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగనుంది. దీనికి ముఖ్య కారణాలలో యువ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కూడా ఒకరు. గత రెండేళ్లుగా తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో మార్కెట్ను షేక్ చేస్తున్న అభిషేక్, ఇప్పుడు బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ జట్టుకు విజయాన్ని అందించగలనని నిరూపిస్తున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగే టీ20 సిరీస్కు ముందు, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో అతని ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
పంజాబ్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్న అభిషేక్ శర్మ, పుదుచ్చేరితో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని, స్వయంగా ప్రత్యర్థిపై దాడి మొదలుపెట్టాడు. కేవలం 9 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్, ఆ ఇన్నింగ్స్ ముగిసేలోపు 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సహాయంతో మొత్తం 34 పరుగులు చేశాడు. అతని 34 పరుగులు కేవలం బౌండరీల నుంచే వచ్చాయి. ఈ పరుగులు అతను 377.77 అనే అసాధారణ స్ట్రైక్ రేట్తో సాధించాడు. అభిషేక్ ధాటికి తోడుగా మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్ కూడా రాణించడంతో పంజాబ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 192 పరుగులు చేసింది.
బ్యాటింగ్తో పని పూర్తి చేసిన తర్వాత, కెప్టెన్ అభిషేక్ శర్మ స్పిన్ దాడికి దిగాడు. పంజాబ్ తరఫున తనే బౌలింగ్ ప్రారంభించిన అభిషేక్, నాలుగో ఓవర్లోనే తొలి వికెట్ తీశాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చి రెండో వికెట్ను, మరియు చివరి ఓవర్లో పుదుచ్చేరి కెప్టెన్ అమాన్ ఖాన్ను అవుట్ చేసి మొత్తం 3 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. నాలుగు ఓవర్లు వేసిన అభిషేక్ కేవలం 23 పరుగులు ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. అభిషేక్తో పాటు ఆయుష్ గోయల్ (3 వికెట్లు), హర్ప్రీత్ బ్రార్ (2 వికెట్లు) కూడా రాణించడంతో పుదుచ్చేరి జట్టు కేవలం 138 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. ఫలితంగా, పంజాబ్ 54 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. SMAT టోర్నమెంట్లో గ్రూప్-సి లో పంజాబ్ జట్టుకు ఇది ఐదు మ్యాచ్లలో మూడవ విజయం. ఈ ప్రదర్శనతో అభిషేక్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాడని నిరూపించాడు.