Abhishek Sharma : విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు బ్రేక్ చేయడానికి అడుగు దూరంలో అభిషేక్ శర్మ.. హోమ్ గ్రౌండ్లో విధ్వంసం ఖాయమా?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కు ముందు భారత క్రికెట్ జట్టు అద్భుతమైన ఫామ్లో కనిపిస్తోంది. ఆసియా కప్ విజయం నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో టీ20 సిరీస్ గెలవడం వరకు ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్ను కూడా టీమిండియా అద్భుతంగా ప్రారంభించింది.
Abhishek Sharma : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026కు ముందు భారత క్రికెట్ జట్టు అద్భుతమైన ఫామ్లో కనిపిస్తోంది. ఆసియా కప్ విజయం నుంచి ఆస్ట్రేలియాలో టీ20 సిరీస్ గెలవడం వరకు ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్ను కూడా టీమిండియా అద్భుతంగా ప్రారంభించింది. మొదటి టీ20 మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికాను 101 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఈ విజయం స్టార్ ఓపెనర్ అయిన అభిషేక్ శర్మ పెద్ద స్కోరు చేయకపోయినా సాధ్యమైంది. అయితే తదుపరి మ్యాచ్లో అభిషేక్ ఒక మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని ఆశిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా అతని కన్ను విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్న ఒక పెద్ద రికార్డుపై ఉంది.
డిసెంబర్ 9న కటక్లోని బారాబతి స్టేడియం లో జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ బ్యాట్ పెద్దగా ఆడలేదు. కేవలం 12 బంతుల్లో 17 పరుగులు మాత్రమే చేసి నిరాశపరిచాడు. ఆ మ్యాచ్లో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్లందరి మాదిరిగానే అతను కూడా స్వేచ్ఛగా ఆడటానికి కష్టపడ్డాడు. అయితే, హార్దిక్ పాండ్యా చివర్లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును దక్షిణాఫ్రికాకు అసాధ్యమైన స్కోరుకు చేర్చాడు. మొదటి మ్యాచ్ వైఫల్యం తర్వాత, డిసెంబర్ 11న చండీగఢ్లోని ముల్లాన్పూర్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగే రెండో టీ20 మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ట్రంప్ కార్డ్గా మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే, ఆ స్టేడియం అభిషేక్కు ఒక విధంగా హోమ్ గ్రౌండ్ లాంటిది. అక్కడ పరుగులు చేయడం కటక్ అంత కష్టం కాదు, కాబట్టి అతని బ్యాట్ విజృంభించే అవకాశం ఉంది.
ఇక రికార్డు విషయానికి వస్తే, అభిషేక్ శర్మ గత ఏడాది నుంచి క్రికెట్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది అతను ఇప్పటికే అతి తక్కువ బంతుల్లో 1000 టీ20 అంతర్జాతీయ పరుగులు చేసిన రికార్డును తన పేరు మీద నమోదు చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అతను విరాట్ కోహ్లీ మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ సంవత్సరం అభిషేక్కు మరో 4 టీ20 మ్యాచ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు మ్యాచ్లలో అతను 99 పరుగులు చేయగలిగితే, విరాట్ కోహ్లీకి చెందిన ఒక పెద్ద రికార్డును బద్దలు కొడతాడు.
విరాట్ కోహ్లీ 2016లో 29 టీ20 ఇన్నింగ్స్లలో 1614 పరుగులు సాధించాడు. ఒక సంవత్సరంలో ఏ భారతీయ బ్యాట్స్మెన్ అయినా టీ20 క్రికెట్లో చేసిన అత్యధిక పరుగుల రికార్డు ఇదే. అభిషేక్ శర్మ ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 37 ఇన్నింగ్స్లలో 1516 పరుగులు చేశాడు. అంటే రాబోయే నాలుగు మ్యాచ్లలో అతను 99 పరుగులు చేస్తే, విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, ఆ రికార్డును తన పేరు మీద రాసుకుంటాడు. అభిషేక్ ఆడే మెరుపు బ్యాటింగ్ చూస్తుంటే, అతను చండీగఢ్లోని హోమ్ గ్రౌండ్లోనే ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టగలడని చాలా మంది అంచనా వేస్తున్నారు.