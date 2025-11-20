Abhishek Sharma : టీమిండియాలోకి రావడం కష్టమే.. చేతికి వచ్చిన అవకాశాన్ని జారవిడుచుకున్న అభిషేక్ శర్మ!
Abhishek Sharma : భారత క్రికెట్లో సీనియర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ స్థానం గురించి కొద్ది రోజులుగా చర్చ నడుస్తోంది. 38 ఏళ్ల రోహిత్ రిటైర్ అయ్యే లేదా జట్టు...
Abhishek Sharma : భారత క్రికెట్లో సీనియర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ స్థానం గురించి కొద్ది రోజులుగా చర్చ నడుస్తోంది. 38 ఏళ్ల రోహిత్ రిటైర్ అయ్యే లేదా జట్టు నుంచి తప్పించే సందర్భం కోసం యశస్వి జైస్వాల్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ వంటి యువ ఓపెనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ రేసులో అభిషేక్ శర్మ పేరు కూడా బలంగా వినిపిస్తోంది. అయితే భవిష్యత్తులో టీమిండియా వన్డే ఓపెనింగ్ స్థానం కోసం తన వాదనను బలంగా వినిపించడానికి అభిషేక్కు వచ్చిన ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని అతను చేజార్చుకున్నాడని చెప్పాలి.
అభిషేక్ శర్మ తన విస్ఫోటక బ్యాటింగ్తో ఇప్పటికే టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో తన స్థానాన్ని దాదాపుగా పదిలం చేసుకున్నాడు. రాబోయే టీ20 ప్రపంచకప్లో అతను టీమిండియాకు కీలక ప్లేయర్ గా మారే అవకాశం ఉంది. అతని ప్రస్తుత ఫామ్ను చూసి సెలెక్టర్లు, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అతన్ని వన్డే ఫార్మాట్కు కూడా సిద్ధం చేయాలని చూస్తున్నారు. దీనికి కారణం రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ లేదా డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఓపెనింగ్ స్థానం కోసం కనీసం ముగ్గురు పటిష్టమైన బ్యాట్స్మెన్లు అందుబాటులో ఉండాలనేది టీమ్ ఇండియా వ్యూహం.
అభిషేక్ శర్మకు వన్డేల్లో తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన అవకాశం వచ్చింది. ఇండియా A, దక్షిణాఫ్రికా A మధ్య జరిగిన మూడు వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్కు అతన్ని ఎంపిక చేశారు. 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో పెద్ద ఇన్నింగ్స్లు ఆడగలనని నిరూపించుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం. కానీ, ఈ మూడు మ్యాచ్లలోనూ అభిషేక్ భారీ స్కోరు చేయడంలో విఫలమయ్యాడు. అభిషేక్ తన టీ20 స్టైల్లో మూడు సార్లు వేగవంతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చినా, మంచి లయలో ఉన్నట్లు కనిపించినా.. అదే తరహాలో ఆడి త్వరగా వికెట్ కోల్పోయాడు. అతను ఒక్కసారి కూడా అర్థ సెంచరీ చేయలేకపోయాడు. ఈ సిరీస్లో అతని స్కోర్లు వరుసగా 31, 32, 11. మొత్తం మూడు ఇన్నింగ్స్లలో అభిషేక్ కేవలం 24 సగటుతో 74 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.
ఈ సిరీస్లో అభిషేక్ 134 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడినా, వన్డే ఫార్మాట్లో వేగంగా ఆడటం కంటే ఎక్కువ సేపు క్రీజ్లో నిలబడటం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా, మూడో మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా 326 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్నప్పుడు క్రీజ్లో ఎక్కువసేపు ఉండి ఆడాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ అతను కేవలం 8 బంతుల్లో 11 పరుగులు మాత్రమే చేసి అవుట్ అయ్యాడు.
అభిషేక్ ప్రదర్శన లిస్ట్-ఏ క్రికెట్ (వన్డే) రికార్డులను చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగించదు. 65 లిస్ట్-ఏ ఇన్నింగ్స్లలో అతని సగటు కేవలం 34 మాత్రమే. టీ20లో అతను ఎంత అద్భుతంగా ఆడినా, వన్డే ఫార్మాట్లో ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే అతను టీమ్ ఇండియాలో ఓపెనింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం సులభం కాదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.