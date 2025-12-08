Abhishek Sharma : ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిన యువ ప్లేయర్.. గూగుల్ ట్రెండ్స్లో నంబర్-1గా అభిషేక్
Abhishek Sharma : టీమిండియా యువ బ్యాట్స్మెన్ అభిషేక్ శర్మ పేరు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్మోగుతోంది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ శైలితో క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని పూర్తిగా ఆకర్షించాడు. టీ20 క్రికెట్లో తన పదునైన బ్యాటింగ్తో ఐపీఎల్ నుంచి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వరకు దాదాపు ప్రతి జట్టును చిత్తు చేశాడు. దీంతో సహజంగానే అతని గురించి ఎక్కడ చూసినా చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ యువ ఆటగాడి పాపులారిటీ కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా పొరుగు దేశమైన పాకిస్తాన్లో కూడా శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంది. అక్కడ గూగుల్ ట్రెండ్స్లో నంబర్-1 ప్లేయర్గా నిలవడం విశేషం.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సెర్చ్ ఇంజన్ కంపెనీ అయిన గూగుల్, ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే 2025 కోసం అత్యధికంగా ట్రెండ్ అయిన వ్యక్తులు, అంశాలు, ప్రాంతాల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో ప్రతి దేశం నుంచి అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయబడిన ప్రముఖుల వివరాలను వెల్లడించింది. భారతదేశంలో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయబడిన ఆటగాడు 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశి. తన వయస్సు, బ్యాటింగ్తో ఈ ఏడాది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఫలితం పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చింది. 2025లో పాకిస్తాన్లో గూగుల్లో అత్యధికంగా ట్రెండ్ అయిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో భారత బ్యాట్స్మెన్ అభిషేక్ శర్మ నంబర్-1 స్థానంలో నిలిచాడు. ఆశ్చర్యకరంగా బాబర్ ఆజమ్, షాహీన్ షా అఫ్రిది లేదా మహ్మద్ రిజ్వాన్ వంటి పాకిస్తానీ దిగ్గజ క్రికెటర్లు కూడా టాప్-10లో తమ స్థానాన్ని దక్కించుకోలేకపోయారు. అగ్రశ్రేణి 10 పేర్లలో అందరూ క్రికెటర్లే ఉన్నప్పటికీ, పాకిస్తాన్ ప్రముఖ ఆటగాడు సాయిమ్ అయూబ్ కూడా ఆరో స్థానంలో మాత్రమే ఉన్నాడు.
ఈ ఏడాది T20 క్రికెట్లో ఏకంగా 101 సిక్సర్లు కొట్టి రికార్డు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ, కొన్ని నెలల క్రితం పాకిస్తాన్ జట్టుపై తన తుఫాన్ బ్యాటింగ్ను ప్రదర్శించాడు. తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పాకిస్తాన్తో తలపడిన అభిషేక్, ఆసియా కప్ 2025లో తొలి మ్యాచ్లో కేవలం 13 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత మ్యాచ్లో కూడా పాక్ బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొని 39 బంతుల్లో 74 పరుగులు సాధించాడు. ఫైనల్లో పెద్దగా రాణించకపోయినా అంతకుముందు పాకిస్తాన్ బౌలర్లను అతను చితకబాదిన తీరు పాకిస్తాన్ ఇంటర్నెట్ కమ్యూనిటీలో అతని పాపులారిటీని అమాంతం పెంచింది.