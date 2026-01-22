Abhishek Sharma Batting Secret: "పవర్ కాదు.. టైమింగే నా బలం".. కివీస్ బౌలర్లను ఉతికేసిన అభిషేక్ శర్మ.. తన సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
Abhishek Sharma Batting Secret: న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టీ20లో అభిషేక్ శర్మ శివతాండవం! 35 బంతుల్లో 84 పరుగులు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్'గా నిలిచిన అభిషేక్, తన బ్యాటింగ్ సక్సెస్ సీక్రెట్ను బయటపెట్టాడు.
Abhishek Sharma Batting Secret: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సన్నాహాల్లో భాగంగా న్యూజిలాండ్తో ప్రారంభమైన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో టీమిండియా ఘనంగా బోణీ కొట్టింది. బుధవారం (జనవరి 21) జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ నిర్దేశించిన 239 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక న్యూజిలాండ్ 190/7 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఈ విజయంలో అభిషేక్ శర్మ (84 పరుగులు, 35 బంతులు, 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) కీలక పాత్ర పోషించాడు.
అభిషేక్ శర్మ బ్యాటింగ్ రహస్యాలు:
మ్యాచ్ అనంతరం 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్' అందుకున్న అభిషేక్ తన దూకుడు వెనుక ఉన్న కారణాలను వివరించాడు:
ఇంటెంట్ ముఖ్యం: "200 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడాలంటే కేవలం బలం ఉంటే సరిపోదు, ఆ ఉద్దేశం (Intent) ఉండాలి. మొదటి బంతి నుంచే దూకుడుగా ఆడాలనేది మా జట్టు వ్యూహం."
టైమింగ్ vs పవర్: "చాలా మంది నన్ను పవర్ హిట్టర్ అనుకుంటారు, కానీ నేను టైమింగ్పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతాను. బంతిని చూసి నా సహజ సిద్ధమైన షాట్లను ఆడుతాను (Backing my Instincts)."
ప్రత్యేక సాధన: "ప్రతి జట్టు నాపై ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రచిస్తుందని నాకు తెలుసు. అందుకే నెట్స్ లో వివిధ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వారం ముందు నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను."
మ్యాచ్ హైలైట్స్:
భారత్ స్కోరు: 238/7 (20 ఓవర్లు). అభిషేక్ శర్మ (84), రింకూ సింగ్ (44 నాటౌట్), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (32).
న్యూజిలాండ్ స్కోరు: 190/7 (20 ఓవర్లు). గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (78) ఒంటరి పోరాటం చేసినా ఫలితం దక్కలేదు.
బౌలింగ్: వరుణ్ చక్రవర్తి (2/37) మరియు శివం దూబే (2/11) కివీస్ వికెట్లు తీసి విజయాన్ని ఖాయం చేశారు.
రికార్డు: టీ20ల్లో న్యూజిలాండ్పై భారత్కు ఇది అత్యధిక స్కోరు. అలాగే అభిషేక్ శర్మ తన 5,000 టీ20 పరుగుల మైలురాయిని కూడా చేరుకున్నాడు.