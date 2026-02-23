  • Menu
Holi 2026 Date: చెడుపై మంచి విజయం.. హోలీ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు?

Highlights

Holi 2026 Date: హోలీ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు? 2026 హోలీ తేదీ, ప్రహ్లాద-హోళిక కథ, వసంత ఋతువు ప్రాముఖ్యత, పండుగ విశిష్టత గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Holi 2026: దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు అత్యంత ఆనందంగా జరుపుకునే ప్రధాన పండుగల్లో హోలీ పండుగ ఒకటి. ప్రతీ సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసంలోని శుక్ల పక్షం పౌర్ణమి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా, అలాగే వసంత ఋతువు ఆరంభానికి సంకేతంగా హోలీ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో హోలీ పండుగను మార్చి 3వ తేదీన ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు.

హోలీ పండుగ కేవలం రంగుల పండుగ మాత్రమే కాకుండా పురాణ గాథలు, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలతో ముడిపడి ఉన్న పండుగగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా హిరణ్యకశిపుడు, ప్రహ్లాదుడు, హోళిక కథ ఈ పండుగకు ప్రధాన కారణంగా పురాణాల్లో పేర్కొనబడింది. విష్ణుభక్తుడైన ప్రహ్లాదుడిని సంహరించేందుకు హోళిక అగ్నిలోకి వెళ్లినా, విష్ణుమాయ వల్ల ప్రహ్లాదుడు రక్షించబడగా హోళిక దహనమైందని కథనం చెబుతుంది. ఈ సంఘటనను స్మరించుకుంటూ హోలిక దహనం నిర్వహించే ఆచారం ఉత్తర భారతదేశంలో విస్తృతంగా కనిపిస్తుంది.

అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు రాధపై రంగులు చల్లిన సందర్భంగా హోలీ పండుగకు ఆరంభం జరిగిందని మరో పురాణ విశ్వాసం ఉంది. ఈ కారణంగా హోలీని ప్రేమ, ఆనందం, అనురాగాలకు ప్రతీకగా కూడా భావిస్తారు.

శీతాకాలం ముగిసి ప్రకృతి రంగుల వసంత ఋతువులోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని సూచించే పండుగగా కూడా హోలీని జరుపుకుంటారు. సమాజంలో కుల, మత, వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసి రంగులు పూసుకుంటూ ఐక్యతతో ఈ పండుగను జరుపుకోవడం ప్రత్యేకతగా చెప్పబడుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది మార్చి 3వ తేదీన హోలీ పండుగను ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం జరుపుకోనున్నారు.

