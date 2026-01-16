Spoiled Coconut in Pooja: కొబ్బరికాయ కుళ్లిందా? కంగారు వద్దు.. అది దేనికి సంకేతమో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!
Spoiled Coconut in Pooja: పూజలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోయిందా? ఇది అపచారమా లేక దోషమా అని ఆందోళన చెందుతున్నారా? వాహన పూజలో కుళ్లితే కలిగే ఫలితం ఏంటి? కొబ్బరికాయలో పువ్వు వస్తే ఏం జరుగుతుంది? పండితులు చెబుతున్న అసలు నిజాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Spoiled Coconut in Pooja: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ శుభకార్యమైనా, పూజ అయినా కొబ్బరికాయ కొట్టకుండా పూర్తికాదు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం దేవుడికి సమర్పించిన కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోయి వస్తుంది. అటువంటప్పుడు మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన, భయం మొదలవుతాయి. ఇది అశుభమా? దేవుడికి కోపం వస్తుందా? అని భక్తులు సతమతమవుతుంటారు. దీనిపై జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న విశేషాలు మీకోసం..
కుళ్లితే దోషం ఎవరికి?
నిజానికి, మనం కొట్టిన కొబ్బరికాయ కుళ్లిపోయి వస్తే అది భక్తుడి తప్పు ఏమాత్రం కాదు. అది కేవలం ప్రకృతి సహజంగా జరిగిన మార్పు మాత్రమే.
గుడిలో జరిగితే: గుడిలో కొబ్బరికాయ కుళ్లితే, ఆ చెక్కలను తీసివేసి సదరు ప్రదేశాన్ని శుద్ధి చేస్తారు.
ఇంట్లో జరిగితే: పూజా గదిని శుభ్రం చేసుకుని, కాళ్లు చేతులు కడుక్కుని మరో కొబ్బరికాయను భక్తితో సమర్పించవచ్చు. అంతేకానీ, దేవుడు శపించడం వంటివి ఉండవు.
వాహన పూజలో కుళ్లితే.. మహా శుభం!
చాలామంది కొత్త వాహనాలకు పూజ చేసేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కుళ్లితే అశుభమని భావిస్తారు. కానీ శాస్త్రం ప్రకారం, ఇది అత్యంత శుభ సూచకం.
వాహన పూజలో కాయ పాడైతే, ఆ వాహనంపై ఉన్న దిష్టి (చెడు దృష్టి) మొత్తం తొలగిపోయిందని అర్థం. అయితే, కావాలని కుళ్లిన కాయలను కొట్టకూడదు, ఇది అనుకోకుండా జరిగినప్పుడే వర్తిస్తుంది.
నిలువుగా పగిలినా.. పువ్వు వచ్చినా..
పువ్వు వస్తే: కొబ్బరికాయలో పువ్వు రావడం అత్యంత అదృష్టంగా భావిస్తారు. ఇది ధన లాభానికి లేదా సంతాన యోగానికి సంకేతమని భక్తుల నమ్మకం.
నిలువుగా పగిలితే: సాధారణంగా అడ్డంగా పగలాలని కోరుకుంటారు. కానీ నిలువుగా పగిలితే అది కూడా సంతాన ప్రాప్తికి చిహ్నమని చెబుతుంటారు.
ముఖ్య గమనిక:
కొబ్బరికాయ కొట్టడం వెనుక ఉన్న అసలు పరమార్థం మనలో ఉన్న అహంకారాన్ని భగవంతుడి ముందు బద్దలు కొట్టడమే. అది ఎలా పగిలినా, లోపల ఎలా ఉన్నా.. మీరు సమర్పించిన భక్తి ముఖ్యమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా భగవంతునిపై విశ్వాసంతో పూజను కొనసాగించవచ్చు.