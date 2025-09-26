  • Menu
Vijayawada : మహాలక్ష్మీ రూపంలో ఈరోజు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారు
Highlights

ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఇంద్రకీలాద్రి కనక దుర్గమ్మ ఆలయంలో దసరా మహోత్సవాలు ఐదవ దినానికి చేరుకున్నాయి. ఈరోజు శుక్రవారం శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవి అవతారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమివ్వుతున్నారు.

తెల్లవారుజామున నాలుగునుండి భక్తులు అమ్మవారి దర్శనానికి క్యూలైన్‌లలో ఉత్సాహంగా కూర్చున్నారని కనిపించింది. దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఇంద్రకీలాద్రి వద్ద ప్రసిద్ధ కనక దుర్గమ్మ ఆలయానికి చేరుకున్నారు.

ఈరోజు శుక్రవారం శ్రీమహాలక్ష్మీ దేవి అవతారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమివ్వుతున్నారు. "జై దుర్గా, జై జై దుర్గా" నామస్మరణతో ఇంద్రకీలాద్రి భక్తుల ఉత్సాహంతో కింహీ కొంగుతోంది.

అష్టలక్ష్ముల సమష్టి రూపంలో మహాలక్ష్మి

దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల ఐదవ రోజున శ్రీమహాలక్ష్మీ రూపంలో భక్తుల ముందుకు వస్తున్నారు. పురాణాల ప్రకారం, జగన్మాత మహాలక్ష్మి అవతారంలో దుష్టులను వధించి లోకాలను రక్షించినట్లు చెబుతున్నారు. ధన, ధాన్య, ధైర్య, విజయ, విద్య, సౌభాగ్య, సంతాన, గజలక్ష్మి రూపాల్లో అమ్మవారు భక్తుల ముందుకు వచ్చి దర్శనం ఇస్తారు. రెండు చేతులలో మాలలు, అభయవరద హస్త ముద్రలు, గజరాజు సేవతో ఆమె మహాలక్ష్మీ రూపంలో కనువిందు చేస్తోంది.

మహాలక్ష్మి సర్వ మంగళకారిణి, ఐశ్వర్య ప్రదాత. అష్టలక్ష్ముల సమష్టి రూపమే ఆమె. శక్తి త్రయంలో మధ్య శక్తిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. డోలాసురుడు అనే రాక్షసుడిని వధించిందని పురాణాలు చెబుతాయి. నవరాత్రుల్లో మహాలక్ష్మిని పూజిస్తే సర్వ మంగళకార్యాలు, మాంగళ్య ఫలితాలు త్వరగా లభిస్తాయి.

నైవేద్యం:

ఈరోజు అమ్మవారికి కేసరి నైవేద్యంగా సమర్పించబడుతుంది.

