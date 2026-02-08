Vijaya Ekadashi 2026: ఈ నెల 13న 'విజయా ఏకాదశి'.. శ్రీరాముడికి లంకా విజయాన్ని అందించిన వ్రతం ఇదే!
Vijaya Ekadashi 2026: విజయా ఏకాదశి 2026: ఈ నెల 13న రాములవారే ఆచరించిన అత్యంత పవిత్రమైన విజయా ఏకాదశి. శత్రువులపై విజయం, సకల కార్యసిద్ధి కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Vijaya Ekadashi 2026: జీవితంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, శత్రువుల భయం వేధిస్తున్నా వాటన్నింటినీ అధిగమించి విజయం సాధించడానికి మార్గం చూపే రోజే 'విజయా ఏకాదశి'. ఫాల్గుణ మాస కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశికి పద్మ, స్కంద పురాణాల్లో విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం నాడు ఈ శుభ తిథి వస్తోంది.
సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడే ఆచరించిన వ్రతం:
పురాణ గాథల ప్రకారం, సీతమ్మ వారిని వెతుకుతూ సముద్ర తీరానికి చేరుకున్న శ్రీరాముడు, లంకా దండయాత్రకు ముందు విజయం కోసం ఏ వ్రతాన్ని ఆచరించాలని అగస్త్య మహర్షిని కోరతాడు. అప్పుడు మహర్షి సూచన మేరకు రాముడు ఈ విజయా ఏకాదశి వ్రతాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించాడు. ఈ వ్రత ప్రభావంతోనే ఆయన వానరసేనతో సముద్రాన్ని దాటి, రావణుడిని సంహరించి విజయ కేతనం ఎగురవేశాడని నమ్ముతారు.
ముహూర్తం మరియు తిథి వివరాలు:
ఉదయాతిథి ప్రకారం ఈసారి విజయా ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఫిబ్రవరి 13న ఆచరించాలి.
ఏకాదశి తిథి ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 12, ఉదయం 11:32 గంటలకు.
ఏకాదశి తిథి ముగింపు: ఫిబ్రవరి 13, మధ్యాహ్నం 01:30 గంటలకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఫిబ్రవరి 13, మధ్యాహ్నం 12:13 నుండి 12:58 వరకు.
వ్రత పారణ సమయం: ఫిబ్రవరి 14, ఉదయం 07:00 నుండి 09:14 గంటల మధ్య.
వ్రత విధానం మరియు పూజా ఫలాలు:
స్నానం & సంకల్పం: ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, విష్ణుమూర్తిని స్మరిస్తూ వ్రత సంకల్పం చేసుకోవాలి.
కలశ స్థాపన: విష్ణుమూర్తి పటం ముందు కలశాన్ని ఉంచి గంగాజలం, పూలతో అర్చించాలి.
నైవేద్యం: పసుపు రంగు పూలు, తులసి దళాలు, శనగపప్పు మరియు తీపి పదార్థాలను స్వామికి సమర్పించాలి.
మంత్ర పఠనం: రోజంతా 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' లేదా విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల సకల పాపాలు నశించి పుణ్యం లభిస్తుంది.
సర్వ కార్య సిద్ధి: ఈ వ్రతాన్ని నిష్టగా ఆచరించేవారికి సంపద వృద్ధి చెందుతుంది, దీర్ఘకాలిక భయాలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా కోర్టు కేసులు, శత్రువుల ఇబ్బందులు ఉన్నవారికి ఈ ఏకాదశి వ్రతం ఒక గొప్ప వరమని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.