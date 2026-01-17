Vastu Tips: ఉదయం నిద్రలేవగానే పొరపాటున కూడా వీటిని చూడకండి.. ఆ రోజంతా కష్టాలే!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఉదయం నిద్రలేవగానే కొన్ని వస్తువులను చూడటం అశుభంగా పరిగణించబడుతుంది. పగిలిన అద్దం, మురికి పాత్రలు వంటివి మీ రోజంతా ఎలా పాడు చేస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మన పెద్దలు తరచుగా చెబుతుంటారు.. "ఉదయం లేవగానే ఎవరి ముఖం చూశానో ఏంటో.. ఈ రోజు ఇలా జరిగింది" అని. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇది అక్షర సత్యం. మనం నిద్రలేచిన వెంటనే చూసే మొదటి వస్తువు లేదా దృశ్యం మన ఆలోచనలపై, ఆ రోజంతా మనం చేసే పనుల ఫలితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఉదయం పూట ప్రతికూల శక్తిని ఇచ్చే కొన్ని వస్తువులను చూడటం వల్ల ఆర్థిక నష్టాలు, మానసిక ఆందోళనలు కలిగే అవకాశం ఉందని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరి ఉదయం లేవగానే వేటికి దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఉదయం చూడకూడని అశుభ వస్తువులు:
1. మీ సొంత నీడ (Shadow)
నిద్రలేచి మంచం దిగగానే మీ నీడను మీరు చూడకూడదు. వాస్తు ప్రకారం ఉదయాన్నే నీడను చూడటం వల్ల రోజంతా భయం, ప్రతికూల ఆలోచనలు వెంటాడతాయి. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది.
2. పగిలిన అద్దం (Broken Mirror)
చాలామందికి లేవగానే అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం అలవాటు. అయితే, అద్దం పగిలి ఉన్నా లేదా పగుళ్లు ఉన్నా అందులో ముఖం చూడటం అత్యంత అశుభం. ఇది అదృష్టాన్ని దూరం చేసి, చేస్తున్న పనుల్లో ఆటంకాలను కలిగిస్తుంది.
3. మురికి పాత్రలు (Dirty Utensils)
రాత్రి తిన్న తర్వాత అంట్లు తోమకుండా వదిలేయడం వాస్తు రీత్యా తప్పు. ఉదయం లేవగానే వంటగదిలో మురికి పాత్రలను చూడటం వల్ల ఇంట్లోకి దరిద్రం, పేదరికం వచ్చే అవకాశం ఉందని శాస్త్రం చెబుతోంది. వీలైనంత వరకు రాత్రే వంటగదిని శుభ్రం చేసుకోవడం ఉత్తమం.
4. ఆగిపోయిన గడియారం (Stopped Clock)
గడియారం సమయానికి సూచిక. ఇంట్లో ఆగిపోయిన గడియారం ఉంటే అది మీ పురోగతిని (Progress) అడ్డుకుంటుంది. ఉదయం నిద్రలేవగానే ఆగిపోయిన గడియారాన్ని చూడటం వల్ల జీవితంలో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వెంటనే దానికి బ్యాటరీ వేయడం లేదా రిపేర్ చేయించడం మంచిది.
5. విరిగిన విగ్రహాలు (Broken Idols)
పూజ గదిలో లేదా ఇంట్లో ఎక్కడైనా విరిగిన దేవుడి విగ్రహాలు ఉంటే వాటిని వెంటనే తొలగించాలి. ఉదయాన్నే విరిగిన విగ్రహాలను చూడటం వల్ల ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. వీటిని పవిత్ర నదిలో లేదా పారే నీటిలో నిమజ్జనం చేయాలి.
మరి ఏం చూడాలి?
ఉదయం లేవగానే మీ రెండు అరచేతులను చూసుకోవడం (కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ.. శ్లోకం చదువుతూ) లేదా దేవుడి పటాన్ని, ప్రకృతిని, తులసి మొక్కను చూడటం వల్ల ఆ రోజంతా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.