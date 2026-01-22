  • Menu
Vasant Panchami 2026: రేపే వసంత పంచమి.. విద్యార్థులకు 'సరస్వతీ' ప్రసాదం.. అక్షరాభ్యాసానికి ఇదే దివ్య ముహూర్తం!

Highlights

Vasant Panchami 2026: వసంత పంచమి (సరస్వతీ పూజ) విశిష్టత: రేపు మీ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తున్నారా? బాసర క్షేత్రంతో పాటు ఇంట్లో పూజలు ఎలా చేయాలి? అక్షరాభ్యాసం వల్ల కలిగే లాభాలు మరియు శుభ ముహూర్తాల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Vasant Panchami 2026: జ్ఞానానికి, విద్యకు అధిదేవత అయిన చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి జన్మించిన రోజే వసంత పంచమి. రేపు (జనవరి 23, శుక్రవారం) దేశవ్యాప్తంగా వసంత పంచమి వేడుకలు వైభవంగా జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి, కొత్త విద్యలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత పవిత్రమైన రోజని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

అక్షరాభ్యాసం: ప్రాముఖ్యత మరియు లాభాలు

మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వయస్సున్న పిల్లలకు ఈ రోజున అక్షరాభ్యాసం చేయించడం వల్ల సరస్వతీ దేవి కటాక్షం లభిస్తుంది.

జ్ఞాపకశక్తి: ఈ రోజున విద్యారంభం చేస్తే పిల్లల్లో ఏకాగ్రత, పట్టుదల మరియు జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతాయి.

ఉన్నత స్థితి: చిన్నతనంలోనే అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందిన విద్యార్థులు చదువుల్లో పురోగతి సాధించి, భవిష్యత్తులో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారని పురాణాల నమ్మకం.

అన్ని కళలకు ఆద్యం: కేవలం చదువు మాత్రమే కాదు.. సంగీతం, సాహిత్యం, క్రీడలు లేదా మంత్ర దీక్షలు తీసుకోవడానికి కూడా ఇది శ్రేష్ఠమైన రోజు.

బాసరలో భక్తుల సందడి

వసంత పంచమి అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్న బాసర జ్ఞాన సరస్వతీ క్షేత్రం. రేపు వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు బాసరకు తరలిరానున్నారు. తమ పిల్లల చేత అక్షరాభ్యాసం చేయించి, అమ్మవారి సన్నిధిలో అక్షర జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటారు.

కేవలం చదువుకే కాదు.. అన్నింటికీ శుభప్రదం!

వసంత పంచమి రోజున 'అబూజ ముహూర్తం' (ఎలాంటి ముహూర్తం చూడాల్సిన అవసరం లేని రోజు) ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

శుభకార్యాలు: గృహ ప్రవేశాలు, అన్నప్రాసన, పుట్టువెంట్రుకలు తీయించడం వంటి కార్యక్రమాలకు ఇది అనుకూలం.

వ్యాపారం: కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పరిశోధనలు (Research) ప్రారంభించడానికి ఈ రోజును ఎంచుకుంటారు.

దానగుణం: ఈ రోజున పేద విద్యార్థులకు పెన్నులు, పుస్తకాలు, పలకలు దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం లభిస్తుంది.

ఇంట్లో పూజ ఇలా చేయండి..

మీరు ఒకవేళ దేవాలయానికి వెళ్లలేకపోతే, ఇంట్లోనే సరస్వతీ దేవి ఫోటో ముందు పసుపు, కుంకుమ, తెల్లటి పూలతో పూజ చేయండి. పిల్లల చేత అమ్మవారి మంత్రాలను పఠింపజేయండి. సరస్వతీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం చదవడం వల్ల విశేష జ్ఞానసిద్ధి కలుగుతుంది.

