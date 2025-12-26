Mukkoti Ekadasi 2025: ముక్కోటి ఏకాదశి విశిష్టత: ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఎందుకు చేసుకోవాలి? ఈ రోజు ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
Mukkoti Ekadasi 2025: హిందూ సంప్రదాయంలో ఏకాదశి తిథికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఏడాదికి 24 ఏకాదశులు ఉన్నప్పటికీ, వాటన్నింటిలోకి అత్యంత పవిత్రమైనది, విశిష్టమైనది 'ముక్కోటి ఏకాదశి'. దీనినే 'వైకుంఠ ఏకాదశి' అని కూడా పిలుస్తారు. ధనుర్మాసంలో వచ్చే ఈ పర్వదినం విష్ణు భక్తులకు ఒక మహా పండుగ.
ముక్కోటి ఏకాదశి అని ఎందుకు అంటారు?
శాస్త్ర వచనం ప్రకారం, ఈ పవిత్రమైన రోజున ముక్కోటి దేవతలు వైకుంఠానికి చేరుకుని ఆ శ్రీమహావిష్ణువును స్తుతించి, స్వామి అనుగ్రహం పొందారట. అందుకే దీనికి 'ముక్కోటి ఏకాదశి' అనే పేరు వచ్చింది. సాధారణ ఏకాదశులను చాంద్రమానం ప్రకారం లెక్కిస్తే, ఈ వైకుంఠ ఏకాదశిని మాత్రం సౌరమానం ఆధారంగా జరుపుకోవడం విశేషం.
ఉత్తర ద్వార దర్శనం: అసలు రహస్యం ఇదే!
వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున ప్రతి వైష్ణవాలయంలోనూ 'ఉత్తర ద్వారం' తెరుస్తారు. దీని వెనుక బలమైన ఆధ్యాత్మిక కారణం ఉంది:
దేవతల బ్రాహ్మీ ముహూర్తం: ఉత్తరాయణ, దక్షిణాయన సంధి కాలమైన ధనుర్మాసం దేవతలకు బ్రాహ్మీ ముహూర్తం వంటిది. ఈ సమయంలో వచ్చే శుక్ల ఏకాదశి అత్యంత శక్తివంతమైనది.
మోక్ష ద్వారం: వైకుంఠంలో స్వామి వారు ఈ రోజున ఉత్తర ద్వారం గుండా భక్తులకు దర్శనమిస్తారని నమ్మకం. అందుకే ఆలయాల్లో ఉత్తర దిక్కున ప్రత్యేక ద్వారాన్ని (వైకుంఠ ద్వారం) ఏర్పాటు చేస్తారు.
జన్మ పునీతం: ఉత్తర ద్వారం ద్వారా స్వామిని దర్శించుకుంటే అష్టైశ్వర్యాలు కలగడమే కాకుండా, మరణానంతరం మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. ధనుర్మాస సందడి
సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో సంచరించే ఈ ధనుర్మాసం వేళ, వైకుంఠ ఏకాదశి రాకతో ఆధ్యాత్మిక వైభవం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ రోజున భక్తులు చేసే కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు:
ఉపవాసం: ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండటం వల్ల శారీరక, మానసిక శుద్ధి జరుగుతుంది.
జాగరణ: రాత్రంతా విష్ణు నామ స్మరణతో జాగరణ చేయడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.
దర్శనం: తెల్లవారుజామునే ఉత్తర ద్వారం గుండా ఆ పురుషోత్తముణ్ని దర్శించుకుని తమ జన్మను తరింపజేసుకుంటారు.
ముగింపు: వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణువును ఆరాధించే వారికి సకల పాపాలు తొలగి, వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.