Tulsi Plant Rituals: కార్తీక మాసంలో తులసి పూజతో సంపద, ఐశ్వర్యం, ఆనందం ప్రసాదించే పూజా విధానం

కార్తీక మాసం అంటే పవిత్రతతో నిండిన సమయం. ఈ నెలలో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత శుభమైన కాలం.

కార్తీక మాసం అంటే పవిత్రతతో నిండిన సమయం. ఈ నెలలో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు అత్యంత శుభమైన కాలం. ప్రత్యేకంగా తులసి మొక్క పూజను ఈ సమయంలో చేయడం అత్యంత పుణ్యదాయకం. తులసి మొక్క విష్ణుమూర్తికి ప్రియమైనది, లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ నెలలో తులసి కోట వద్ద కొన్ని పవిత్రమైన వస్తువులను ఉంచి పూజ చేస్తే ఇంట్లో సంపద, సంతోషం, శాంతి వృద్ధి చెందుతుందని విశ్వసిస్తారు.

తులసి దగ్గర ఉంచాల్సిన పవిత్ర వస్తువులు:

గోమతి చక్రం: లక్ష్మీ-విష్ణువుల దైవిక చిహ్నంగా భావిస్తారు. దీన్ని తులసి దగ్గర ఉంచితే ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది.

నెయ్యి దీపం: ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి. ఇది అజ్ఞానాన్ని తొలగించి దేవతల కటాక్షం తెస్తుంది.

పసుపు కొమ్ము: అదృష్టానికి చిహ్నం. దీన్ని తులసి వద్ద ఉంచితే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి పాజిటివ్ శక్తి పెరుగుతుంది.

సాలగ్రామం: విష్ణుమూర్తి ప్రతీక. దీన్ని తులసి వద్ద ఉంచడం వల్ల ఐశ్వర్యం, ఆనందం కలుగుతాయి.

పూజా నియమాలు:

ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం తర్వాత తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోయాలి.

ఆదివారం మాత్రం నీరు పోయరాదు.

తులసి ఉన్న ప్రదేశం ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, ప్రశాంతంగా ఉంచాలి.

కార్తీక మాసంలో ఇలా తులసి పూజను విశ్వాసపూర్వకంగా చేస్తే ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. దేవతల ఆశీస్సులతో ఆర్థిక స్థిరత్వం, సిరిసంపదలు లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు.

