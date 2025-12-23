TTD Calendar 2026: తిరుమల శ్రీవారి 2026 క్యాలెండర్లు – ఆన్లైన్ బుకింగ్ పూర్తి గైడ్
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) 2026 సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తుల కోసం విడుదల చేసింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) 2026 సంవత్సరం క్యాలెండర్లు, డైరీలను భక్తుల కోసం విడుదల చేసింది. ఈ క్యాలెండర్లు తిరుమల, తిరుపతి లోని ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో భౌతికంగా, అలాగే TTD అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. భక్తులు వీటిని సులభంగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
TTD 2026 క్యాలెండర్లు, డైరీలు:
12 పేజీలు, 6 పేజీలు, టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్లు
డీలక్స్ డైరీలు, చిన్న డైరీలు
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి పెద్ద సైజు క్యాలెండర్లు
శ్రీవారి, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి ఇరువురూ కలిగిన ప్రత్యేక క్యాలెండర్లు
ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్రాసెస్:
TTD అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి.
హోమ్ పేజీలోని More Services ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.
Diaries/ Calendar/ Panchagam ఆప్షన్ ఎంచుకోండి.
లాగిన్ వివరాలు ఎంటర్ చేయండి (కొత్తవారికి రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం).
హోమ్ పేజీలోని Services > Publications > Diaries/ Calendar/ Panchagam ఆప్షన్లోకి వెళ్లి కావాల్సిన డైరీ/క్యాలెండర్ ఎంచుకోండి.
India లేదా International ఆప్షన్ ఎంచుకుని, కావలసిన సంఖ్య ఎంటర్ చేసి Proceed క్లిక్ చేయండి.
పూర్తి అడ్రస్ మరియు డెలివరీ చార్జీలు స్క్రీన్పై చూపబడతాయి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ పూర్తి చేయగానే, వస్తువులు మీ ఇంటికి డెలివరీ అవుతాయి.
ప్రత్యేక సమాచారం:
TTD క్యాలెండర్లు భక్తుల సౌకర్యార్థం మాత్రమే. తాజా అప్డేట్స్ కోసం ఎప్పటికప్పుడు TTD అధికారిక వెబ్సైట్ని తనిఖీ చేయడం ముఖ్యం.