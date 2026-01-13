Makara Jyothi Darshan 2026: రేపు శబరిమల మకరజ్యోతి దర్శనం
Makara Jyothi Darshan 2026: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం సబరిమలలో భక్తులు అత్యంత ఆరాధ్యమైన మకరజ్యోతిను దర్శించేందుకు తరలివస్తారు. ఈ సంవత్సరం మకరజ్యోతి (మకరవిలక్కు) దర్శనం 14 జనవరి 2026న జరగనుంది.
మకరజ్యోతి అంటే ఏమిటి?
మకరజ్యోతి అనేది సుబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో జరిగే పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక సంఘటన.
ఇది భక్తుల కోసం దైవిక వెలుగు గా పరిగణించబడుతుంది.
మకరసంక్రాంతి సందర్భంగా, అయ్యప్పస్వామి ఆలయ పర్వతానికి దక్షిణ దిక్కులోని మెలమకొండ పర్వతం పై వెలుగుని చూడటం ద్వారా భక్తులు తమ పుణ్యాన్ని పొందుతారు.
భక్తుల నమ్మకం ప్రకారం, మకరజ్యోతి దర్శనం వల్ల ఏడాదంతా ఆశీర్వాదాలు, సుఖసమృద్ధి కలుగుతాయి.
ఇది సాంప్రదాయంగా మకరసంక్రాంతి ఉత్సవంతో నిక్కరించిన అత్యంత పవిత్ర క్షణం.
తిరువభరణం ప్రాసెషన్
తిరువభరణం ప్రత్యేక ప్రాసెషన్ ద్వారా పండాలం నుంచి సబరిమలానికి తీసుకెళ్ళబడుతోంది.
భక్తులు ఈ ఆభరణాలను దర్శించి మకరజ్యోతి పూజకు ముందే ఆశీర్వాదం పొందుతారు.
భద్రతా మరియు దర్శన మార్గదర్శకాలు
వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్లు: 30,000 భక్తులు మాత్రమే.
స్పాట్ బుకింగ్లు: 5,000 భక్తుల పరిమితి.
భక్తులు ధృవీకరించిన బుకింగ్ పాస్ తోనే సన్నిధానంలో ప్రవేశం.
నిలక్కల్ నుండి పాంపా, పాంపా నుండి సన్నిధానం వరకు కదలిక నియంత్రణ.
భక్తులు designated safe vantage points లో మాత్రమే మకరజ్యోతి చూడాలి.
దర్శనం తర్వాత వెంటనే తిరిగి వెళ్లకూడదు; పోలీసులు ఇచ్చే మార్గదర్శకాలను పాటించాలి.
సంఘటనలో భద్రతా ఏర్పాట్లు
సుమారు 2,000 పోలీస్ సిబ్బంది భక్తుల క్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, crowd control మరియు ప్రమాద నివారణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.
స్థానిక సెలవు ప్రకటించబడింది, వాహనాల కదలికను కచ్చితంగా నియంత్రిస్తున్నారు.
ప్రయాణం & తిరుగు సౌకర్యాలు
KSRTC బస్సులు మరియు ఇతర సౌకర్యాలు భక్తుల కోసం ఏర్పాటు.
భక్తులు దర్శన తర్వాత వెంటనే తిరిగి వెళ్లకుండా సూచించబడుతున్నారు.
ముగింపు:
రేపు 14 జనవరి 2026 మకరజ్యోతి దర్శనం భక్తుల జీవితంలో అత్యంత పవిత్ర క్షణం. మకరజ్యోతి దర్శనం ద్వారా భక్తులు ఆధ్యాత్మిక శాంతి, ఆరోగ్య, సుఖసమృద్ధి పొందుతారు. భక్తులు అన్ని భద్రతా మార్గదర్శకాలు పాటిస్తూ, సురక్షితంగా దర్శనం పొందాలి.