Today Telugu Panchangam 31 January 2026: నేటి పంచాంగం... ఈరోజు రాహుకాలం, యమగండం ఎప్పుడంటే? ఏ సమయాల్లో శుభకార్యాలు చేయకూడదో తెలుసుకోండి!

x

Highlights

Today Telugu Panchangam 31 January 2026: నేటి పంచాంగం (జనవరి 31, 2026): ఈరోజు రాహుకాలం, యమగండం మరియు వర్జ్యం సమయాలు ఎప్పుడు ఉన్నాయి? త్రయోదశి తిథి విశేషాలేంటి? శనివారం నాటి శుభ ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.

Today Telugu Panchangam 31 January 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని ప్రారంభించే ముందు తిథి, నక్షత్రం మరియు శుభ ముహూర్తాలను చూసుకోవడం మన సంప్రదాయం. ఈ క్రమంలోనే శనివారం, జనవరి 31, 2026 నాటి పంచాంగ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

నేడు శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు, మాఘ మాసం - శుక్ల పక్షం.

నేటి సమయ పట్టిక (Daily Timings):

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:38 గంటలకు

సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:50 గంటలకు

తిథి: త్రయోదశి (ఉదయం 8:27 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత చతుర్దశి)

నక్షత్రం: పునర్వసు (రాత్రి 1:33 గంటల వరకు)

వారం: శనివారం (స్థిరవాసరః)

శుభ మరియు అశుభ సమయాలు (Auspicious & Inauspicious Timings):

ముఖ్యమైన పనులకు దూరంగా ఉండాల్సిన సమయాలు:

రాహుకాలం: ఉదయం 9:38 గంటల నుండి 11:04 గంటల వరకు. (రాహుకాలంలో ప్రారంభించే పనులకు ఆటంకాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం).

యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:55 గంటల నుండి 3:20 గంటల వరకు. (దీనిని కేతుకాలం అని కూడా అంటారు, ఇది శుభప్రదం కాదు).

దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 6:45 గంటల నుండి 8:20 గంటల వరకు.

వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 4:00 గంటల వరకు.

విజయాన్ని ఇచ్చే శుభ సమయాలు:

అమృత ఘడియలు: రాత్రి 11:25 గంటల నుండి అర్థరాత్రి 12:50 గంటల వరకు.

నేటి శుభ సమయం: మీరు ఏవైనా కొత్త పనులు లేదా శుభకార్యాలు ప్రారంభించాలనుకుంటే రాత్రి 11:25 నుండి 12:50 లోపు సమయం అత్యంత అనుకూలమైనది.

నేటి ప్రత్యేకత:

ఈరోజు మాఘ శుక్ల త్రయోదశి. శనివారం మరియు త్రయోదశి కలిసి రావడం వల్ల దీనిని 'శని ప్రదోషం'గా భావిస్తారు. శివారాధన చేసేవారికి ఈ రోజు చాలా విశేషమైనది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. భక్తులు వారి విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా అనుసరించవచ్చు.

