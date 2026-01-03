Today Telugu Panchangam 3 January 2026: నేడే పుష్య పౌర్ణమి.. ఉపవాసానికి శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడు? నేటి పంచాంగం పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Today Telugu Panchangam 3 January 2026: నేడు పుష్య పౌర్ణమి! ఉపవాస దీక్షలు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలకు శుభ సమయాలు ఎప్పుడొచ్చాయి? ఈరోజు రాహుకాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం మరియు ఇతర పంచాంగ వివరాలు మీకోసం.
Today Telugu Panchangam 3 January 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో పుష్య మాసానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. నేడు (జనవరి 03, 2026) శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో వచ్చే 'పుష్య పౌర్ణమి' అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున పవిత్ర నదులలో స్నానమాచరించి, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం మరియు ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు:
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం నేటి ముఖ్య విశేషాలు ఇవే:
తిథి: పౌర్ణమి తిథి మధ్యాహ్నం 3:32 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పాడ్యమి ప్రారంభమవుతుంది.
నక్షత్రం: ఆరుద్ర నక్షత్రం సాయంత్రం 5:27 గంటల వరకు ఉంటుంది, అనంతరం పునర్వసు నక్షత్రం ప్రవేశిస్తుంది.
యోగం: బ్రహ్మ యోగం ఉదయం 9:05 వరకు ఉంది, ఆ తర్వాత ఇంద్ర యోగం ప్రారంభమవుతుంది.
చంద్ర సంచారం: నేడు చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచరించనున్నాడు.
నేటి శుభ సమయాలు (Auspicious Timings):
ఏదైనా శుభకార్యం లేదా పూజలు ప్రారంభించడానికి నేటి అనుకూల సమయాలు:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 5:15 గంటల నుంచి ఉదయం 6:03 గంటల వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:58 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:42 గంటల వరకు.
అమృత కాలం: ఉదయం 8:32 గంటల నుంచి ఉదయం 9:57 గంటల వరకు.
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:51 గంటలకు.
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:50 గంటలకు.
నేటి అశుభ సమయాలు (Avoid these timings):
ఏదైనా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయాలు అనుకూలం కావు:
రాహుకాలం: ఉదయం 9:35 గంటల నుంచి ఉదయం 10:58 గంటల వరకు.
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:42 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3:05 గంటల వరకు.
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 8:18 గంటల నుంచి ఉదయం 9:02 గంటల వరకు.
నేటి పరిహారం & ప్రాముఖ్యత:
ఈరోజు శనివారం కావడంతో పుష్య పౌర్ణమి విశిష్టత రెట్టింపు అయ్యింది. గ్రహ దోషాల నివారణ కోసం ఈరోజు శని దేవుడికి ఆవాల నూనె సమర్పించడం శుభప్రదం. పౌర్ణమి ఉపవాసం ఉండేవారు మధ్యాహ్నం తిథి ముగిసేలోపు పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.