Today Panchangam 29 December 2025: ఈరోజు పంచాంగం..రేవతి నక్షత్రం వేళ అభిజిత్ ముహూర్తం, రాహుకాలం ఎప్పుడంటే
Today Panchangam 29 December 2025: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో, పుష్య మాస శుక్ల పక్ష నవమి తిథి నేడు (డిసెంబర్ 29, 2025) వచ్చింది. చంద్రుడు మేష రాశిలో సంచారం చేస్తుండగా, రేవతి నుంచి అశ్విని నక్షత్రానికి మార్పు జరుగనుంది. ఈ సందర్భంగా నేటి శుభ–అశుభ ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు.
నేటి పంచాంగ విశేషాలు
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు
అయనం: దక్షిణాయనం
ఋతువు: హేమంత ఋతువు
మాసం: పుష్య మాసం
తిథి: శుక్ల నవమి ఉదయం 10:12 వరకు, ఆపై దశమి
నక్షత్రం: రేవతి ఉదయం 7:40 వరకు, ఆపై అశ్విని (మరుసటి రోజు ఉదయం 6:04 వరకు)
యోగం: పరిఘ ఉదయం 7:36 వరకు, ఆపై శివ యోగం
కరణం: కౌలవ ఉదయం 10:12 వరకు, ఆపై తైతిల
సూర్యోదయ – సూర్యాస్తమయ సమయాలు
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:49
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:47
నేటి శుభ ముహూర్తాలు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 5:13 – 6:01 ఉదయం
అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:56 – 12:40 మధ్యాహ్నం
అమృత కాలం: 5:22 – 6:54 ఉదయం
నేటి అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం: 8:11 – 9:33 ఉదయం
యమగండం: 10:55 – 12:18 మధ్యాహ్నం
గులిక కాలం: 1:40 – 3:02 మధ్యాహ్నం
దుర్ముహూర్తం: 12:40 – 1:23 మధ్యాహ్నం
వర్జ్యం: రాత్రి 2:20 – 3:50
నేటి పరిహారం
నేడు శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం శుభప్రదమని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ వివరాలు ప్రజల విశ్వాసాలు, పంచాంగాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి మాత్రమే. శాస్త్రీయ ధృవీకరణ లేదని గమనించగలరు.