Today Telugu Panchangam 2 January 2026: నేటి పంచాంగం.. శుభ ముహూర్తాలు, రాహుకాలం సమయాలివే!
Today Telugu Panchangam 02 January 2026: జనవరి 02, 2026 నేటి తెలుగు పంచాంగం. మృగశిర నక్షత్రం, అభిజిత్ ముహూర్తం, రాహుకాలం మరియు వర్జ్యం సమయాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
Today Telugu Panchangam 2 January 2026: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో జనవరి 02వ తేదీ శుక్రవారం. ఈరోజు పుష్య మాసం, శుక్ల పక్షం, చతుర్దశి తిథి కొనసాగుతోంది. చంద్రుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. మృగశిర నక్షత్రం రాత్రి 8:04 గంటల వరకు ఉంటుంది. అనంతరం ఆర్ద్ర నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.
ఈరోజు చతుర్దశి తిథి సాయంత్రం 6:53 గంటల వరకు కొనసాగి, అనంతరం పూర్ణిమ తిథి ప్రారంభమవుతుంది. పూర్ణిమ మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 3:32 గంటల వరకు ఉంటుంది. శుక్ల యోగం మధ్యాహ్నం 1:06 గంటల వరకు ఉండగా, అనంతరం బ్రహ్మ యోగం ప్రారంభమవుతుంది. వణిజ కరణం ఉదయం 8:38 తర్వాత ప్రారంభమై మరుసటి రోజు సాయంత్రం 6:53 వరకు ఉంటుంది.
రాహుకాలం ఉదయం 10:57 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 వరకు ఉంటుంది. అభిజిత్ ముహుర్తం ఉదయం 11:58 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:42 వరకు ఉండటం విశేషం.
శుభ ముహుర్తాలు
బ్రహ్మ ముహుర్తం: 5:14 AM – 6:02 AM
అభిజిత్ ముహుర్తం: 11:58 AM – 12:42 PM
అమృత కాలం: 12:15 PM – 1:40 PM
సూర్యోదయం: 6:50 AM
సూర్యాస్తమయం: 5:49 PM
అశుభ ముహుర్తాలు
రాహుకాలం: 10:57 AM – 12:20 PM
గులిక కాలం: 8:13 AM – 9:35 AM
యమగండం: 3:04 PM – 4:27 PM
దుర్ముహుర్తం: 9:02 AM – 9:46 AM
వర్జ్యం: 3:33 AM – 4:59 AM
నేటి పరిహారం
ఈరోజు కనకధార స్తోత్రం పఠించడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.