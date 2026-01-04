Today Telugu Panchangam 04 January 2026: నేటి పంచాంగం.. ఆదివారం శుభకార్యాలకు ఏ సమయం మంచిది? రాహుకాలం, యమగండం వివరాలు ఇవే!
Today Telugu Panchangam 04 January 2026: నేడు జనవరి 4, ఆదివారం పంచాంగం! పుష్య మాస పాడ్యమి తిథి వేళ రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం మరియు అమృత ఘడియలు ఎప్పుడొచ్చాయి? ఈరోజు మీ శుభకార్యాలకు అనుకూల సమయాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Today Telugu Panchangam 04 January 2026: కొత్త ఏడాదిలో మొదటి ఆదివారం (జనవరి 4, 2026) నాడు ఏవైనా ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించాలన్నా లేదా శుభకార్యాలు తలపెట్టాలన్నా పంచాంగం చూడటం మన సంప్రదాయం. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసంలో నేటి తిథి, నక్షత్రాలు మరియు వర్జ్య సమయాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
నేటి పంచాంగ విశేషాలు (జనవరి 4, 2026):
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
ఆయనం: దక్షిణాయణం
ఋతువు: హేమంత ఋతువు
మాసం: పుష్య మాసం (శుక్ల పక్షం)
తిథి: పాడ్యమి మధ్యాహ్నం 2:29 గంటల వరకు, ఆ తర్వాత విదియ ప్రారంభం.
నక్షత్రం: పునర్వసు సాయంత్రం 5:40 గంటల వరకు, అనంతరం పుష్యమి.
వారం: ఆదివారం (భానువాసరే)
సూర్యోదయ, అస్తమయ సమయాలు:
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:36 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:35 గంటలకు
శుభ సమయాలు (Auspicious Timings):
ఏవైనా కొత్త పనులు లేదా పూజలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయాలు:
అమృత ఘడియలు: మధ్యాహ్నం 3:24 గంటల నుంచి 4:55 గంటల వరకు. (ఇది అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం).
అశుభ సమయాలు (Avoid these timings):
ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన సమయాలు:
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4:07 గంటల నుంచి 4:51 గంటల వరకు.
దుర్ముహూర్తం: సాయంత్రం 4:07 గంటల నుంచి 4:51 గంటల వరకు.
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుంచి 1:30 గంటల వరకు.
వర్జ్యం: ఉదయం 7:48 గంటల వరకు, మరల రాత్రి 1:22 గంటల నుంచి 2:54 గంటల వరకు.
నేటి సూచన:
ఈరోజు పునర్వసు నక్షత్రం మరియు పాడ్యమి తిథి కలయిక వల్ల మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చే అమృత ఘడియలు శుభకార్యాలకు అత్యంత అనుకూలం. అయితే, సాయంత్రం వేళ రాహుకాలం మరియు దుర్ముహూర్తం ఒకే సమయంలో వస్తుండటంతో ఆ 44 నిమిషాల వ్యవధిలో ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం.
గమనిక: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, సంప్రదాయ పంచాంగాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ధృవీకరణ లేదు.