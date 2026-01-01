Today Panchangam 01 January 2026: నేటి పంచాంగం.. శుభ ముహూర్తం, రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు
Today Panchangam 01 January 2026: నేటి పంచాంగం జనవరి 1, 2026 గురువారం, తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అమృత ఘడియలు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Today Panchangam 01 January 2026: నేడు జనవరి 1, 2026 గురువారం. స్వస్తిశ్రీ చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం కొనసాగుతోంది. ఈ రోజుకు సంబంధించిన తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను తెలుసుకుందాం.
నేటి పంచాంగ వివరాలు:
సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం
ఋతువు: హేమంత ఋతువు
మాసం: పుష్య మాసం
వారం: బృహస్పతివాసరం (గురువారం)
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:34 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:31 గంటలకు
తిథి: శుక్ల త్రయోదశి – రాత్రి 10:23 వరకు
నక్షత్రం: రోహిణి – రాత్రి 10:49 వరకు
యోగం: శుభ యోగం – సాయంత్రం 5:12 వరకు
కరణం: కౌలవ – మధ్యాహ్నం 12:07 వరకు, తైతుల – రాత్రి 10:24 వరకు
శుభ – అశుభ కాలాలు:
అమృత ఘడియలు: ఉదయం 8:10 నుంచి 8:55 వరకు
దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 10:28 నుంచి 11:12 వరకు, మధ్యాహ్నం 2:55 నుంచి 3:39 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1:42 నుంచి 3:06 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6:46 నుంచి 8:09 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 3:43 నుంచి 5:08 వరకు, తెల్లవారుజామున 3:45 నుంచి 5:12 వరకు
శుభకార్యాలకు అనుకూల సమయం:
ఉదయం 8:10 నుంచి 8:55 వరకు అమృత ఘడియలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు ప్రారంభించవచ్చు.
జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయాలు:
దుర్ముహూర్తం, రాహుకాలం, యమగండం, వర్జ్యం సమయంలో ముఖ్యమైన పనులు చేయకపోవడం శ్రేయస్కరం.
Disclaimer: ఈ సమాచారం ప్రజల విశ్వాసాలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న పంచాంగాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది శాస్త్రీయంగా ధృవీకరించబడలేదు.