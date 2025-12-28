Today Panchangam 28 December 2025: ఈరోజు పంచాంగం.. ఈ సమయంలో అస్సలు బయటకు వెళ్లొద్దు!
Today Panchangam 28 December 2025: ఈ రోజు శుభకార్యాలు, ముఖ్యమైన పనులు ప్లాన్ చేసుకునే ముందు రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం వంటి సమయాలను తెలుసుకోవడం అవసరం.
Today Panchangam 28 December 2025: నేడు డిసెంబర్ 28, 2025 ఆదివారం. స్వస్తిశ్రీ చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు శుభకార్యాలు, ముఖ్యమైన పనులు ప్లాన్ చేసుకునే ముందు రాహుకాలం, యమగండం, దుర్ముహూర్తం వంటి సమయాలను తెలుసుకోవడం అవసరం. నేటి పంచాంగ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నేటి పంచాంగ వివరాలు
మాసం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:32
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:29
తిథి: శుక్ల అష్టమి మధ్యాహ్నం 12:01 వరకు
వారం: ఆదివారం (భానువాసరః)
నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర ఉదయం 8:44 వరకు
యోగం: వరీయాన్ ఉదయం 10:13 వరకు
కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 12:01 వరకు
అశుభ సమయాలు
అమృత ఘడియలు: లేవు
దుర్ముహూర్తం: సాయంత్రం 4:15 – 5:50
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3:04 – 4:27
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:40 – 3:03
వర్జ్యం: రాత్రి 8:13 – 9:45
ఏ సమయంలో జాగ్రత్త?
ఈరోజు అమృత ఘడియలు లేవు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం 4:15 నుంచి 5:50 వరకు దుర్ముహూర్తం ఉండటంతో ఈ సమయంలో శుభకార్యాలు చేయకపోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే మధ్యాహ్నం 3:04 నుంచి 4:27 వరకు రాహుకాలం ఉండటంతో ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
రాత్రి 8:13 నుంచి 9:45 వరకు వర్జ్యం ఉండటంతో ఆ సమయంలో కూడా బయటకు వెళ్లడం, ముఖ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.
సూచన: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, పంచాంగాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలకు ముందు స్వయంగా పరిశీలించుకోవాలి.