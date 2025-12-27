Today Panchangam 27 December 2025: నేటి పంచాంగం..శుభ ముహూర్తాలు, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవే

  • Menu
Today Panchangam 27 December 2025: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం డిసెంబర్ 27, 2025 (శనివారం) నాడు స్వస్తిశ్రీ చంద్రమాన శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు, పుష్య మాసం కొనసాగుతోంది. ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించాలనుకునే వారు ముందుగా శుభ – అశుభ కాలాలను తెలుసుకోవడం మంచిదే. ఆ వివరాలు ఇవీ…

సాధారణ వివరాలు

సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

అయనం: దక్షిణాయణం

ఋతువు: హేమంత ఋతువు

మాసం: పుష్య మాసం

వారం: శనివారం (స్థిరవాసరః)

సూర్యోదయం – సూర్యాస్తమయం

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:31 గంటలకు

సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:28 గంటలకు

తిథి – నక్షత్రం – యోగం – కరణం

తిథి: శుక్ల సప్తమి మధ్యాహ్నం 1:11 వరకు

నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర ఉదయం 9:10 వరకు

యోగం: వ్యతీపాత మధ్యాహ్నం 12:21 వరకు

కరణం: వణిజ మధ్యాహ్నం 1:11 వరకు

శుభ సమయాలు

అమృత ఘడియలు: లేవు

అశుభ సమయాలు

దుర్ముహూర్తం: ఉదయం 6:45 నుంచి 8:13 వరకు

రాహుకాలం: ఉదయం 9:30 నుంచి 10:53 వరకు

యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:40 నుంచి 3:03 వరకు

వర్జ్యం: ఉదయం 6:30 నుంచి 8:15 వరకు

గమనిక: పై సమయాలు పంచాంగాధారితమైనవి. ప్రాంతం, పంచాంగ భేదాల ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చు. శుభకార్యాల ముందు స్థానిక పండితులను లేదా మీ పంచాంగాన్ని పరిశీలించడం మంచిది.

