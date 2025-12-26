  • Menu
Home  > ఆధ్యాత్మికం

Today Panchangam 26 December 2025: ఈరోజు శతభిషా నక్షత్రం.. అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం సమయాలివే

Today Panchangam 26 December 2025
x

Today Panchangam 26 December 2025: ఈరోజు శతభిషా నక్షత్రం.. అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం సమయాలివే

Highlights

Today Panchangam 26 December 2025: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ 26 (శుక్రవారం) షష్ఠి తిథి. ఈరోజు చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.

Today Panchangam 26 December 2025: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ 26 (శుక్రవారం) షష్ఠి తిథి. ఈరోజు చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. శతభిషా నక్షత్రం ఉదయం 9 గంటల వరకు ఉండగా, ఆ తర్వాత పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది. సిద్ధి యోగం మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కొనసాగి, అనంతరం వ్యతీపాత యోగం వస్తుంది.

తిథి – నక్షత్రం – యోగ వివరాలు

తిథి: శుక్ల షష్ఠి మధ్యాహ్నం 1:44 వరకు, ఆ తర్వాత సప్తమి

నక్షత్రం: శతభిషా ఉదయం 9:00 వరకు, ఆ తర్వాత పూర్వాభాద్ర (మరుసటి రోజు ఉదయం 9:09 వరకు)

యోగం: సిద్ధి మధ్యాహ్నం 2:00 వరకు, ఆ తర్వాత వ్యతీపాత

చంద్ర సంచారం: మీన రాశి

సూర్యోదయం – సూర్యాస్తమయం

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:47

సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:45

నేడు శుభ ముహూర్తాలు

బ్రహ్మ ముహూర్తం: 5:11 AM – 5:59 AM

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:54 AM – 12:38 PM

అమృత కాలం: 1:01 AM – 2:38 AM

నేడు అశుభ ముహూర్తాలు

రాహుకాలం: 10:54 AM – 12:16 PM

గులిక కాలం: 8:10 AM – 9:32 AM

యమగండం: 3:01 PM – 4:23 PM

దుర్ముహూర్తం: 8:59 AM – 9:43 AM

వర్జ్యం: 3:26 PM – 5:03 PM

నేటి పరిహారం

ఈరోజు కనకధార స్తోత్రం పఠిస్తే శుభఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick