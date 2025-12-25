Today Panchangam 25 December 2025: నేటి పంచాంగం..ధనిష్ఠ నక్షత్రం.. బ్రహ్మ ముహుర్తం, రాహుకాలం సమయాలివే!
Today Panchangam 25 December 2025: ఈరోజు శుభ, అశుభ సమయాలను తెలుసుకుందాం.
Today Panchangam 25 December 2025: ఆధ్యాత్మికంగా మరియు జ్యోతిష్య పరంగా రోజువారీ పనులను ప్రారంభించే ముందు పంచాంగాన్ని చూడటం మన సంప్రదాయం. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసంలో నేడు (డిసెంబర్ 25) పంచమి తిథి మరియు ధనిష్ఠ నక్షత్రం కూడి ఉన్నాయి. ఈరోజు శుభ, అశుభ సమయాలను తెలుసుకుందాం.
నేటి తిథి, నక్షత్ర వివరాలు
నేడు చంద్రుడు మకర రాశిలో సంచరించనున్నారు. పంచమి తిథి మధ్యాహ్నం 1:43 గంటల వరకు ఉంటుంది, అనంతరం షష్ఠి ప్రారంభమవుతుంది. ధనిష్ఠ నక్షత్రం ఉదయం వరకు ఉండి, ఆ తర్వాత శతభిషా నక్షత్రం ప్రవేశిస్తుంది.
శుభ సమయాలు (Auspicious Timings)
ఏదైనా కొత్త పనులు లేదా శుభ కార్యాలు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయాలు అనుకూలమైనవి:
బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 05:11 నుండి ఉదయం 05:59 వరకు
అభిజిత్ ముహుర్తం: ఉదయం 11:54 నుండి మధ్యాహ్నం 12:38 వరకు
అమృత కాలం: అర్ధరాత్రి 01:34 నుండి 03:13 వరకు
సూర్యోదయం: ఉదయం 06:47 గంటలకు
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 05:44 గంటలకు
అశుభ సమయాలు (Inauspicious Timings)
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సమయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు లేదా ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 01:38 నుండి 03:00 వరకు
యమగండం: ఉదయం 06:47 నుండి 08:09 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:26 నుండి 10:54 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 03:42 నుండి సాయంత్రం 05:21 వరకు
గులిక్ కాలం: ఉదయం 09:31 నుండి 10:54 వరకు
నేటి ప్రత్యేకతలు & పరిహారం
నేడు వజ్ర యోగం మధ్యాహ్నం 3:13 వరకు ఉంటుంది, ఆపై సిద్ధి యోగం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగి, సర్వ శుభాలు చేకూరుతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమయాలు ప్రాంతీయ ప్రాతిపదికన స్వల్పంగా మారవచ్చు. స్థానిక పంచాంగాలను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.