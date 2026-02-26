Thursday Pooja: గురువారం ఇలా చేశారంటే.. సిరిసంపదలు మీ వెంటే! అదృష్టాన్ని ఇచ్చే 'గురు' మంత్రం ఇదే!
Thursday Pooja: గురువారం నాడు ఈ పనులు చేస్తే మీ ఇంట సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయి. బృహస్పతి అనుగ్రహం కోసం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగడానికి పాటించాల్సిన ప్రత్యేక పూజా విధానాలు మరియు నియమాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Thursday Pooja: హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారానికి అత్యంత విశిష్టత ఉంది. ఈ రోజున బృహస్పతి (గురువు), శ్రీ మహావిష్ణువు మరియు దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఊహించని మార్పులు వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. జాతకంలో గురు గ్రహం బలంగా ఉంటేనే ఆర్థిక స్థిరత్వం, సంతాన ప్రాప్తి మరియు సమాజంలో గౌరవం లభిస్తాయి.
బృహస్పతి అనుగ్రహం కోసం పాటించాల్సిన ఆచారాలు:
1. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం.. సూర్యార్ఘ్యం
గురువారం తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి స్నానం ఆచరించాలి. సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా రోజును శుభప్రదంగా ప్రారంభించాలి. పూజా గదిని గంగాజలంతో శుభ్రం చేసి, లక్ష్మీనారాయణ స్వామిని భక్తితో కొలవాలి.
2. దీపారాధనలో ప్రత్యేకత
ఇంట్లో నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, ఆ దీపంలో కొద్దిగా కుంకుమ వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నారాయణుడి అనుగ్రహం లభించి ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుందని విశ్వాసం.
3. విష్ణు సహస్రనామ పఠనం
గురువారం నాడు విష్ణు చాలీసా లేదా విష్ణు సహస్రనామం పఠించడం శ్రేయస్కరం. కుశాసనం (దర్భాసనం) పై కూర్చుని ప్రశాంతంగా నామస్మరణ చేయడం వల్ల మానసిక శాంతి, కుటుంబ సౌఖ్యం కలుగుతాయి.
4. పసుపు రంగు నైవేద్యం & దానం
శ్రీ మహావిష్ణువుకు పసుపు రంగు అంటే అత్యంత ప్రీతికరం.
నైవేద్యం: అరటి పండు, బొప్పాయి వంటి పసుపు రంగు పండ్లను సమర్పించాలి.
దానం: పూజ అనంతరం పసుపు రంగు వస్తువులను లేదా పండ్లను పేదలకు దానం చేస్తే జాతకంలో బృహస్పతి దోషాలు తొలగిపోతాయి.
5. దక్షిణామూర్తి ఆరాధన
జ్ఞానాన్ని కోరుకునే వారు శివుని గురు స్వరూపమైన దక్షిణామూర్తిని స్మరించాలి. దీనివల్ల విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత, పెద్దలకు నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతాయి.
6. గురువుల ఆశీర్వాదం
మీకు ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఉంటే, ఈ రోజున వారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి. గురువుకు వస్త్రదానం లేదా యథాశక్తి కానుకలు సమర్పించడం వల్ల జీవితంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగుతాయి.
కుటుంబంలో ఐక్యత కోసం చిట్కా:
రాత్రి సమయంలో పాలలో కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు కలిపి సేవించడం లేదా పాయసం చేసి స్వామివారికి నైవేద్యంగా పెట్టి అందరూ పంచుకోవడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆనందం, ఐక్యత పెరుగుతాయని వేద పండితులు సూచిస్తున్నారు.