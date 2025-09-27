Dussehra: విజయానికి ప్రతీక - విజయదశమి కథ
దసరా పండుగను తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు భారతదేశమంతటా అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగకు మరో పేరు విజయదశమి. ఈ పేరు వెనుక రెండు ప్రధానమైన పురాణ కథలు ఉన్నాయి, ఇవి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని చాటి చెబుతాయి.
శ్రీరాముడు-రావణుడి కథ
రామాయణంలో, రావణాసురుడు లంకకు రాజు, కానీ అహంకారంతో, దుర్మార్గంతో నిండినవాడు. అతడు శ్రీరాముడి భార్య సీతను అపహరించి, లంకకు తీసుకువెళ్తాడు. సీతను తిరిగి తీసుకురావడానికి శ్రీరాముడు, తన తమ్ముడు లక్ష్మణుడు, హనుమంతుడు, వానర సైన్యంతో కలిసి లంకకు వెళ్తారు. లంకలో శ్రీరాముడికి, రావణుడికి మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతుంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగిన ఈ యుద్ధంలో, చివరికి పదవ రోజున శ్రీరాముడు తన దివ్య బాణంతో రావణుడిని సంహరిస్తాడు. ఆ రోజున మంచి (రాముడు) చెడు (రావణుడు)పై విజయం సాధించింది కాబట్టి, ఆ రోజును "విజయదశమి"గా పిలుస్తారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తర భారతదేశంలో రావణుడి భారీ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేస్తారు.
దుర్గాదేవి-మహిషాసురుడి కథ
మరో కథ ప్రకారం, మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు తన తపస్సు ద్వారా బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వరం పొంది, ఎవరి చేతిలోనూ మరణించకుండా అజేయుడిగా మారతాడు. ఆ అహంకారంతో దేవతలను, మానవులను హింసించడం మొదలుపెడతాడు. అతని ఆగడాలను భరించలేక, దేవతలంతా కలిసి త్రిమూర్తుల (బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు) శక్తిని ఏకీకృతం చేసి దుర్గాదేవిని సృష్టిస్తారు. ఆ అమ్మవారు మహిషాసురుడితో తొమ్మిది రాత్రులు భీకరంగా యుద్ధం చేసి, పదవ రోజున అతడిని సంహరిస్తుంది. దుర్గాదేవి విజయం సాధించిన ఈ రోజును "విజయదశమి"గా పిలుస్తారు. ఈ సందర్భంగా, నవరాత్రులుగా తొమ్మిది రోజులు దుర్గాదేవిని పూజించి, పదవ రోజున పండుగను జరుపుకుంటారు.
ఈ రెండు కథలు విజయదశమికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తాయి. దసరా పండుగ మంచి పనుల కోసం చేసే కృషిని, మనలోని చెడు గుణాలను జయించడాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. అందుకే ఈ పండుగను విజయానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.