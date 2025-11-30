Today Panchangam 30 November 2025: తెలుగు పంచాంగం... ఈరోజు (నవంబర్ 30, 2025) ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం – ముఖ్యమైన ముహూర్తాలు, రాహుకాలం వివరాలు
Today Panchangam 30 November 2025: ఈరోజు మార్గశిర శుక్ల దశమి సందర్భంగా పంచాంగ వివరాలు, శుభ–అశుభ ముహూర్తాలు, నక్షత్ర–యోగాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Today Panchangam 30 November 2025: ఈరోజు మార్గశిర శుక్ల దశమి సందర్భంగా పంచాంగ వివరాలు, శుభ–అశుభ ముహూర్తాలు, నక్షత్ర–యోగాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆచార్య కృష్ణ దత్త శర్మ అందించిన వివరాలు ప్రకారం, చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.
తిథి, నక్షత్రం, యోగం
దశమి తిథి: రాత్రి 9:29 వరకు
తరువాత ఏకాదశి ప్రారంభమై మరుసటి రోజు రాత్రి 7:01 వరకు కొనసాగుతుంది.
ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం: రాత్రి 1:10 వరకు
తరువాత రేవతి నక్షత్రం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు రాత్రి 11:18 వరకు ఉంటుంది.
వజ్ర యోగం: ఉదయం 7:12 వరకు
తరువాత సిద్ధి యోగం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:21 వరకు కొనసాగుతుంది.
చంద్రుడు: మీన రాశి సంచారం
సూర్యోదయం – సూర్యాస్తమయం
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:33
సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:36
నేటి శుభ ముహూర్తాలు
బ్రహ్మ ముహుర్తం: 4:58 AM – 5:46 AM
అభిజిత్ ముహుర్తం: 11:42 AM – 12:26 PM
అమృత కాలం: 8:36 AM – 10:07 PM
నేటి అశుభ ముహూర్తాలు
రాహుకాలం: 4:13 PM – 5:36 PM
గులిక్ కాలం: 2:50 PM – 4:13 PM
యమగండం: 12:04 PM – 1:27 PM
దుర్ముహుర్తం:
4:07 PM – 4:51 PM
వర్జ్యం: 11:29 AM – 1:00 PM
నేటి పరిహారం
సూర్య భగవానుడికి నీటితో అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.