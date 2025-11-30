  • Menu
Today Panchangam 30 November 2025: తెలుగు పంచాంగం... ఈరోజు (నవంబర్ 30, 2025) ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం – ముఖ్యమైన ముహూర్తాలు, రాహుకాలం వివరాలు

Today Panchangam 30 November 2025
Today Panchangam 30 November 2025

Highlights

Today Panchangam 30 November 2025: ఈరోజు మార్గశిర శుక్ల దశమి సందర్భంగా పంచాంగ వివరాలు, శుభ–అశుభ ముహూర్తాలు, నక్షత్ర–యోగాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Today Panchangam 30 November 2025: ఈరోజు మార్గశిర శుక్ల దశమి సందర్భంగా పంచాంగ వివరాలు, శుభ–అశుభ ముహూర్తాలు, నక్షత్ర–యోగాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆచార్య కృష్ణ దత్త శర్మ అందించిన వివరాలు ప్రకారం, చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.

తిథి, నక్షత్రం, యోగం

దశమి తిథి: రాత్రి 9:29 వరకు

తరువాత ఏకాదశి ప్రారంభమై మరుసటి రోజు రాత్రి 7:01 వరకు కొనసాగుతుంది.

ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం: రాత్రి 1:10 వరకు

తరువాత రేవతి నక్షత్రం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు రాత్రి 11:18 వరకు ఉంటుంది.

వజ్ర యోగం: ఉదయం 7:12 వరకు

తరువాత సిద్ధి యోగం ప్రారంభమై మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 4:21 వరకు కొనసాగుతుంది.

చంద్రుడు: మీన రాశి సంచారం


సూర్యోదయం – సూర్యాస్తమయం

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:33

సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:36

నేటి శుభ ముహూర్తాలు

బ్రహ్మ ముహుర్తం: 4:58 AM – 5:46 AM

అభిజిత్ ముహుర్తం: 11:42 AM – 12:26 PM

అమృత కాలం: 8:36 AM – 10:07 PM

నేటి అశుభ ముహూర్తాలు

రాహుకాలం: 4:13 PM – 5:36 PM

గులిక్ కాలం: 2:50 PM – 4:13 PM

యమగండం: 12:04 PM – 1:27 PM

దుర్ముహుర్తం:

4:07 PM – 4:51 PM

వర్జ్యం: 11:29 AM – 1:00 PM

నేటి పరిహారం

సూర్య భగవానుడికి నీటితో అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.

