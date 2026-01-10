  • Menu
Today Telugu Panchangam 10 January 2026: నేటి పంచాంగం.. ఈరోజు అభిజిత్ ముహుర్తం, రాహుకాలం సమయాలివే.. ఏ పనులు చేస్తే మంచిదంటే?

Today Telugu Panchangam 10 January 2026: ఆధ్యాత్మికంగా ఏవైనా శుభకార్యాలు ప్రారంభించాలన్నా లేదా ప్రయాణాలు చేయాలన్నా మనవారు ముందుగా పంచాంగాన్ని అనుసరిస్తారు. శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో జనవరి 10, 2026 (శనివారం) నాటి తిథి, నక్షత్రం, వర్జ్యం మరియు శుభ సమయాల పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నేటి విశేషాలు: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, నేడు పుష్య మాసం, కృష్ణ పక్షం, సప్తమి తిథి. చంద్రుడు నేడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ రోజు అతిగండ యోగం సాయంత్రం 4:58 వరకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సుకర్మ యోగం ప్రారంభమవుతుంది.

తిథి మరియు నక్షత్ర వివరాలు:

సప్తమి తిథి: ఈరోజు ఉదయం 8:24 గంటల వరకు ఉంటుంది. అనంతరం అష్టమి తిథి ప్రారంభమవుతుంది.

హస్తా నక్షత్రం: మధ్యాహ్నం 3:39 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చిత్రా నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది.

శుభ ముహుర్తాలు (Auspicious Timings): ఏదైనా కొత్త పని ప్రారంభించడానికి నేడు ఈ సమయాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి:

బ్రహ్మ ముహుర్తం: తెల్లవారుజామున 5:16 నుండి ఉదయం 6:04 వరకు.

అభిజిత్ ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:01 నుండి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు.

అమృత కాలం: ఉదయం 9:09 నుండి ఉదయం 10:53 వరకు.

సూర్యోదయం: ఉదయం 6:52 గంటలకు.

అశుభ సమయాలు (Avoid these timings): కీలక నిర్ణయాలు లేదా శుభకార్యాలకు ఈ సమయాలు వర్జ్యం:

రాహుకాలం: ఉదయం 9:38 నుండి ఉదయం 11:00 వరకు.

యమగండం: మధ్యాహ్నం 1:46 నుండి మధ్యాహ్నం 3:08 వరకు.

దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:20 నుండి ఉదయం 9:05 వరకు.

వర్జ్యం: అర్ధరాత్రి 12:30 నుండి రాత్రి 2:16 వరకు.

నేటి పరిహారం: ఈరోజు శనివారం కావడం వల్ల శని దేవుడి ప్రభావం తగ్గడానికి మరియు అనుగ్రహం పొందడానికి నల్ల నువ్వులను సమర్పించడం శుభప్రదం.


గమనిక: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇచ్చినది. hmtv దీనిని ధృవీకరించలేదు. ఇది కచ్చితంగా వాస్తవమేనని చెప్పేందుకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలూ లేవు.

