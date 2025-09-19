Surya Grahanam: సూర్య గ్రహణం దోష నివారణ మంత్రాలు
గ్రహణం (Surya Grahanam September 21) వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాలు మనపై ఉండకూడదంటే, కొన్ని పవిత్రమైన మంత్రాలను పఠించడం ఉత్తమమని పండితులు చెబుతారు. ఈ సూర్య మంత్రాలు సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం పొందడానికి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు మానసిక ప్రశాంతతను పెంపొందించడానికి తోడ్పడతాయి. అలాగే, జీవితంలోని దోషాలను, ప్రతికూల శక్తులను తొలగించడానికి సహాయపడతాయని విశ్వాసం. ఈ నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ 21 సూర్య గ్రహణం 2025 సందర్భంగా పఠించాల్సిన ముఖ్యమైన మంత్రాలు మరియు వాటి ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సూర్య గ్రహణం 2025 - సమయం, స్థానం
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 21న పాక్షిక సూర్య గ్రహణం (Surya Grahanam 2025) ఏర్పడనుంది.
సమయం: భారత కాలమానం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ రాత్రి 10:59 గంటల (11 గంటల) నుంచి సెప్టెంబర్ 22 తెల్లవారుజామున 3:23 గంటల వరకు ఉంటుంది.
దృశ్యమానత: ఇది రాత్రి పూట సంభవిస్తున్నందున భారతదేశంలో కనిపించదు. అందువల్ల, ఈ గ్రహణానికి సూతక కాలం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు.
జ్యోతిష్య ప్రభావం: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ సూర్య గ్రహణం ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం, కన్యా రాశిలో సంభవిస్తుంది. గ్రహణం సమయంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, బుధుడు కన్యా రాశిలో ఉంటారు.
గ్రహణ ప్రభావం తగ్గడానికి పఠించాల్సిన మంత్రాలు
గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించనప్పటికీ, విశ్వంలో దాని ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి, సూర్య గ్రహణ ప్రభావం తమపై ఉండకూడదనుకునేవారు ఈ మంత్రాలను పఠించడం శుభకరం.
1. ఆదిత్య మంత్ర పఠనం
గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత అంటే సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ ఉదయం వేకువజామున నిద్ర లేచిన వెంటనే, ఉదయిస్తున్న సూర్యుడికి నమస్కరిస్తూ ఈ మంత్రాన్ని జపించాలి. రోజులో మనసులో ఆలోచనలు మొదలైనప్పుడు కూడా ఈ మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
ఓం సూర్యాయ నమః
2. సూర్య మంత్రం
ఈ మంత్రం సూర్య దేవుడిని శాంతపరచడానికి మరియు సకల రోగాలను నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
నమః సూర్య శాన్తాయ సర్వరోగ నివారిణే
ఆయురారోగ్య మైశ్వైర్యం దేహి దేవః జగత్పత్తే
3. సూర్య బీజ మంత్రం
ఈ బీజ మంత్రం సూర్యుని శక్తిని, సారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది సూర్య శక్తిని సమతుల్యం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రౌం సః సూర్యాయ నమః
ప్రయోజనం: ఈ మంత్రం పఠించడం వల్ల శ్రేయస్సు, కీర్తి కలుగుతాయని, వ్యాధులు మరియు ప్రతికూల ప్రభావాలు దూరం జరుగుతాయని విశ్వాసం.
4. సూర్య గాయత్రీ మంత్రం
ఈ మంత్రం సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సులను త్వరగా పొందడానికి తోడ్పడుతుంది.
ఓం భాస్కరాయ విద్మహే దివాకరాయ ధీమహి
తన్నో సూర్యః ప్రచోదయాత్
ప్రయోజనం:
శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతాయి.
ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యానికి సూర్యుడు ప్రతీక కాబట్టి, ఈ మంత్రం జపించడం ద్వారా ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి.
ప్రతికూల ఆలోచనలు, దుష్ట శక్తులు దూరమై జీవితంలో సానుకూలత మరియు శుభాలు కలుగుతాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనంలో తెలియజేసిన సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం. వీటిని సమయం తెలుగు ధృవీకరించడం లేదు.