మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ చేస్తే ఎలాంటి శుభఫలాలు లభిస్తాయి?

Highlights

హిందూ ధర్మంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి (కార్తికేయ, మురుగన్) పూజకు మంగళవారం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. శక్తి, శౌర్యం, పరాక్రమం, ధైర్యానికి ప్రతీక అయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే అనేక శుభఫలితాలు లభిస్తాయని పురాణాలు, భక్తుల విశ్వాసం చెబుతున్నాయి.

మంగళవారం ఎందుకు ముఖ్యమైన రోజు?

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మంగళవారం రోజుకు కుజగ్రహం (అంగారకుడు) అధిపతి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని యుద్ధదేవతగా, శక్తి స్వరూపుడిగా భావిస్తారు. కుజగ్రహానికి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి మధ్య గుణపరంగా, శక్తిపరంగా సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. అంతేకాదు, నవగ్రహాలకు అధిపతిగా కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని శాస్త్రాలు పేర్కొంటాయి.

జాతకంలో కుజదోషం ఉన్నవారు, అంగారక గ్రహ ప్రభావంతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు మంగళవారం స్వామిని పూజిస్తే దోష నివారణ జరిగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

మంగళవారం పూజ వల్ల లభించే ప్రయోజనాలు

కుజదోష నివారణ

అప్పుల బాధలు (ఋణాలు) తొలగిపోవడం

శత్రువులపై విజయం

ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడం

భయం, పిరికితనం దూరమవడం

సంతాన ప్రాప్తి

ఆరోగ్యం, శారీరక శక్తి మెరుగుపడటం

జీవితంలోని కష్టాలు, ఆటంకాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు కలగడం

పూజ విధానం

మంగళవారం రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ దర్శనం చేయడం, సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం, షణ్ముఖ దండకం పఠించడం ఎంతో శుభకరం. అలాగే స్వామికి ఇష్టమైన పాలు, పంచామృతం, తేనెతో అభిషేకం చేయడం, పుష్పాలతో అర్చన చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా అష్టోత్తర శతనామావళి పఠించడం ద్వారా స్వామి అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం స్కందాయ నమః

ఓం గుహాయ నమః

ఓం షణ్ముఖాయ నమః

ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

ఓం పింగళాయ నమః

ఓం కృత్తికాసూనవే నమః

ఓం శిఖివాహాయ నమః

ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః

ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః

ఓం శక్తిధరాయ నమః

ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః

ఓం తారకాసురసంహర్త్రే నమః

ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః

ఓం మత్తాయ నమః

ఓం ప్రమత్తాయ నమః

ఓం ఉన్మత్తాయ నమః

ఓం సురసైన్యసురక్షకాయ నమః

ఓం దేవసేనాపతయే నమః

ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః

ఓం కృపాళవే నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం ఉమాసుతాయ నమః

ఓం కుమారాయ నమః

ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః

ఓం సేనాన్యే నమః

ఓం అగ్నిజన్మనే నమః

ఓం విశాఖాయ నమః

ఓం శంకరాత్మజాయ నమః

ఓం శివస్వామినే నమః

ఓం గుణస్వామినే నమః

ఓం సర్వస్వామినే నమః

ఓం సనాతనాయ నమః

ఓం అనంతశక్తియే నమః

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః

ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః

ఓం గంగాసుతాయ నమః

ఓం సరోద్భూతాయ నమః

ఓం పావకాత్మజాయ నమః

ఓం కమలాసనసంస్తుతాయ నమః

ఓం ఏకవర్ణాయ నమః

ఓం ద్వివర్ణాయ నమః

ఓం త్రివర్ణాయ నమః

ఓం సుమనోహరాయ నమః

ఓం పంచవర్ణాయ నమః

ఓం ప్రజాపతయే నమః

ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః

ఓం విశ్వరేతసే నమః

ఓం సురారిఘ్నే నమః

ఓం శుభకారాయ నమః

ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః

ఓం కళాధరాయ నమః

ఓం మహామాయినే నమః

ఓం కైవల్యాయ నమః

ఓం పరబ్రహ్మణే నమః

ఓం వేదవేద్యాయ నమః

ఓం తేజోనిధయే నమః

ఓం అనామయాయ నమః

ఓం పరమేష్టినే నమః

ఓం విరాట్సుతాయ నమః

ఓం మహాసేనాపతయే నమః

ఓం రోగనాశనాయ నమః

ఓం ఆనందాయ నమః

ఓం అనంతమూర్తయే నమః

ఓం శిఖండికృతకేతనాయ నమః

ఓం కృపాకపయే నమః

ఓం అమృతాయ నమః

ఓం ప్రాణాయ నమః

ఓం విరోధిఘ్నాయ నమః

ఓం వీరఘ్నాయ నమః

ఓం రక్తాస్యాయ నమః

ఓం శ్యామకంధరాయ నమః

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః

ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః

ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః

ఓం అక్షయఫలదాయ నమః

ఓం వల్లీదేవసేనాసమేతాయ నమః

ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః

మంగళవారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, అష్టోత్తర శతనామావళిని పఠిస్తే జీవితంలోని అనేక సమస్యలు తొలగి, ధైర్యం, విజయం, శాంతి లభిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. స్వామి కృపతో మీ జీవితం సుఖసంతోషాలతో నిండాలని కోరుకుంటూ…

