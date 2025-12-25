  • Menu
Dakshinamurthy: మీ ఇంట్లో దక్షిణామూర్తి ఫొటో ఉందా? రోజుకు 10 నిమిషాలు ఇలా చేస్తే అద్భుత ఫలితాలు!

Dakshinamurthy stotram: ఇంట్లో దక్షిణామూర్తి చిత్రపటాన్ని ఉంచుకుని, నిత్యం కొద్దిసేపు స్వామిని ధ్యానించడం వల్ల ఊహించని మార్పులు వస్తాయని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు చెబుతున్నారు.

Dakshinamurthy: విజ్ఞానానికి, జ్ఞానానికి అధిపతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామి. సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడే గురు స్వరూపంలో వెలసిన రూపమిది. ఇంట్లో దక్షిణామూర్తి చిత్రపటాన్ని ఉంచుకుని, నిత్యం కొద్దిసేపు స్వామిని ధ్యానించడం వల్ల ఊహించని మార్పులు వస్తాయని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు చెబుతున్నారు.

దక్షిణామూర్తి ఆరాధన వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

మేధా శక్తి: విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ స్వామిని స్మరించడం వల్ల ఏకాగ్రత, ధారణా శక్తి (Memory) అద్భుతంగా పెరుగుతాయి.

దోష నివారణ: దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పఠనం వల్ల అపమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయి.

మానసిక ప్రశాంతత: రోజుకు కేవలం 10 నిమిషాలు స్వామి ముందు ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే సత్వగుణం వృద్ధి చెంది, మనసులోని ఆందోళనలు తొలగుతాయి.

కర్మ ఫలం: ప్రారబ్ధ కర్మల ప్రభావం తగ్గి, ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

ఎలా పూజించాలి?

స్తోత్రాలు లేదా మంత్రాలు చదవడం రాని వారు కేవలం "శ్రీ దక్షిణామూర్తి" నామాన్ని స్మరిస్తూ చిత్రపటం ముందు కూర్చున్నా స్వామి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. మీ సమయాన్ని బట్టి 108 లేదా 1008 సార్లు జపం చేయవచ్చు. భక్తి, శ్రద్ధ ముఖ్యం కానీ యాంత్రికంగా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.

శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము (Sri Dakshinamurthy Stotram)

ధ్యాన శ్లోకం:

ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ||

ప్రధాన స్తోత్ర సారాంశం (ముఖ్య శ్లోకాలు):

విశ్వందర్పణ.. - ఈ జగత్తు అద్దంలో ప్రతిబింబంలాంటిదని, ఆత్మజ్ఞానమే సత్యమని బోధించే దక్షిణామూర్తికి నమస్కారం.

బీజస్యాంతతి.. - విత్తనంలో అంకురం ఉన్నట్లే, సృష్టి అంతా తనలో ఉన్నా మాయ వల్ల బయట కనిపిస్తోందని తెలిపే గురుమూర్తికి వందనం.

నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర.. - రంధ్రాలున్న కుండలో దీపంలా, మన ఇంద్రియాల ద్వారా జ్ఞానాన్ని ప్రసరింపజేసే ఆ స్వామికి ప్రణామం.

(పూర్తి స్తోత్రం పైన పేర్కొన్న విధంగా పారాయణం చేయవచ్చు)

ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం ఆధ్యాత్మిక నమ్మకాలు మరియు పండితుల అభిప్రాయాల సేకరణ మాత్రమే. దీనిని పాటించే ముందు మీ వ్యక్తిగత విచక్షణను ఉపయోగించండి లేదా ఆధ్యాత్మిక నిపుణులను సంప్రదించండి.

