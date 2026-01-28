Shani Trayodashi 2026: శని త్రయోదశి జనవరి 31న అత్యంత పవర్ఫుల్ డే.. తిథి, పూజా విధానం, విశిష్టత
Shani Trayodashi 2026: శని త్రయోదశి 2026 జనవరి 31న ఆచరిస్తారు. తిథి సమయాలు, పూజా విధానం, శని దోష నివారణ విశిష్టత వివరాలు.
Shani Trayodashi 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన పర్వదినాల్లో శని త్రయోదశికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శనివారం రోజున వచ్చే త్రయోదశి తిథినే శని త్రయోదశిగా పిలుస్తారు. ఈ తిథి పరమేశ్వరుడు, శనీశ్వరుడికి అంకితం చేయబడినదిగా పండితులు చెబుతున్నారు. శనీశ్వరుడిని న్యాయ దేవుడిగా భావించి, ఆయన అనుగ్రహం కోసం ఈ రోజున ఉపవాసం ఆచరించి పూజలు చేస్తారు.
శని త్రయోదశి రోజున శని దేవుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఆయుష్షు, ఆరోగ్యం, సంపదలు లభిస్తాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా జాతకంలో శని దోషం, ఏలినాటి శని, అష్టమ శని ప్రభావంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ రోజు చేసే పూజలు ఉపశమనం కలిగిస్తాయని నమ్మకం.
శని త్రయోదశి జనవరి 2026 తిథి వివరాలు
2026 సంవత్సరంలో తొలి శని త్రయోదశి జనవరి 30వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 11:09 గంటలకు ప్రారంభమై, జనవరి 31వ తేదీ శనివారం ఉదయం 8:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం జనవరి 31, శనివారం రోజున శని త్రయోదశిని ఆచరించాలి. ప్రాంతాలు, పంచాంగాల ప్రకారం స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
శని త్రయోదశి విశిష్టత – పూజా విధానం
శనివారం శ్రీమహావిష్ణువుకు, త్రయోదశి తిథి పరమేశ్వరునికి ప్రీతిపాత్రమైనది. అంతేకాకుండా శని దేవుడు త్రయోదశి తిథినే జన్మించాడనే పురాణ విశ్వాసం ఉంది. అందుకే శని త్రయోదశికి అంతటి విశిష్టత ఏర్పడింది.
ఈ రోజున సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేసి శనీశ్వరుడికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయాలి. కాకికి నైవేద్యం పెట్టడం, నల్ల నువ్వులు, నువ్వుల నూనె, నల్ల వస్త్రాలను దానం చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అలాగే అశ్వత్థ వృక్షం (రావి చెట్టు) చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల శని దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని విశ్వాసం.
శని త్రయోదశి రోజున ఆచరించే ఉపవాసం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, రుణ బాధలు తగ్గుతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. శనీశ్వరుడి అనుగ్రహంతో కీర్తి, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, సంపదలు లభిస్తాయని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి.