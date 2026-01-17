  • Menu
Shani Dosha Remedies: శని దేవుని ఆగ్రహం తగ్గాలా? శనివారం ఈ దేవుళ్లను పూజిస్తే చాలు.. కష్టాలన్నీ మాయం!

Shani Dosha Remedies
Shani Dosha Remedies: శని దేవుని ఆగ్రహం తగ్గాలా? శనివారం ఈ దేవుళ్లను పూజిస్తే చాలు.. కష్టాలన్నీ మాయం!

Highlights

Shani Dosha Remedies: శని దోషంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? శనివారం నాడు ఏ దేవుడిని పూజిస్తే ఏలిననాటి శని, అర్ధాష్టమ శని ప్రభావం తగ్గుతుంది? నల్ల నువ్వులు, నువ్వుల నూనెతో చేసే ఈ చిన్న పరిహారాల వల్ల కలిగే అద్భుత ఫలితాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Shani Dosha Remedies: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడిని 'కర్మ ఫల ప్రదాత' అని పిలుస్తారు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే శని దేవుని దృష్టి మనపై పడినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవ్వడం సహజం. ముఖ్యంగా ఏలిననాటి శని, ధైయా శని నడుస్తున్న వారు శనివారం నాడు చేసే కొన్ని ప్రత్యేక పూజల వల్ల దోష తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు.

శని దోష నివారణకు ఏ దేవుడిని పూజించాలి?

1. శనీశ్వరుడు (Lord Shani): శనివారం నాడు శని ఆలయానికి వెళ్లి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేయడం అత్యంత శ్రేష్ఠం. శనీశ్వరుడికి నల్లని రంగు అంటే ఇష్టం, కాబట్టి నల్ల నువ్వులను ఒక నల్లని వస్త్రంలో మూటగట్టి నూనెలో ఉంచి దీపం వెలిగిస్తే దోషాలు తొలగిపోతాయి.

2. హనుమంతుడు (Lord Hanuman): శని దేవుని ప్రభావం పడకుండా ఉండాలంటే హనుమంతుడిని ఆరాధించడం సులభమైన మార్గం. పురాణాల ప్రకారం, హనుమంతుడు శని దేవుడిని రావణాసురుడి బంధీ నుంచి విడిపించినందుకు గానూ, హనుమ భక్తులను తాను ఎప్పుడూ ఇబ్బంది పెట్టనని శని దేవుడు వరం ఇచ్చాడు. శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శని బాధలు తక్షణమే తగ్గుతాయి.

3. శివుడు (Lord Shiva): శని దేవుడికి గురువు శివుడు. ఎవరైతే శివలింగానికి జలాభిషేకం చేస్తారో, వారిపై శని ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శని త్రయోదశి వంటి రోజుల్లో శివారాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.

శనివారం చేయాల్సిన పరిహారాలు:

దానం: శనివారం నాడు పేదలకు లేదా లేనివారికి నల్లని వస్త్రాలు, గొడుగు, పాదరక్షలు లేదా నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల శని దేవుడు శాంతిస్తాడు.

కాకులకు ఆహారం: శని దేవుని వాహనం కాకి. శనివారం నాడు కాకులకు అన్నం పెట్టడం వల్ల పితృ దోషాలతో పాటు శని దోషాలు కూడా తొలగుతాయి.

నీడ చూసుకోవడం (Shadow Donation): ఒక గిన్నెలో నువ్వుల నూనె పోసి అందులో మీ ముఖాన్ని చూసుకుని, ఆ నూనెను దానం చేయడం వల్ల దుష్ట శక్తులు నశిస్తాయి.

మంత్రం:

"నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ | ఛాయామార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ||"

ఈ మంత్రాన్ని శనివారం సాయంత్రం 108 సార్లు జపించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.


గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు ఇంటర్నెట్ లో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. hmtv దీనిని ధ్రువీకరించలేదు.

