Ratha Saptami 2026: రథసప్తమి 2026... ఈ ఏడాది సూర్య జయంతి ఎప్పుడు? శుభ ముహూర్తం ఇదే
Ratha Saptami 2026: రథసప్తమి 2026 జనవరి 25న జరుపుకుంటారు. సూర్యారాధనకు శుభ ముహూర్తం, పూజా విధానం, విశిష్టత వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Ratha Saptami 2026 : హిందూ సనాతన ధర్మంలో సూర్య భగవానుడిని ప్రత్యక్ష దైవంగా ఆరాధిస్తారు. సూర్య జయంతిగా పరిగణించే రథసప్తమి పండుగను ప్రతి ఏటా మాఘమాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి తిథిన జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా సూర్యారాధనకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి రథసప్తమి తేదీ, శుభ ముహూర్తాలు, పూజా విధానం వంటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మాఘ శుక్ల సప్తమి తిథి 2026 జనవరి 25వ తేదీ తెల్లవారుజామున 12:39 గంటలకు ప్రారంభమై, అదే రోజు రాత్రి 11:10 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణ్యంగా ఈ ఏడాది రథసప్తమి పండుగను జనవరి 25, ఆదివారం నాడు జరుపుకుంటారు.
ఈ రోజున సూర్యోదయం సమయంలో సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. 2026లో సూర్యోదయం ఉదయం 7:13 గంటలకు ఉంటుందని పండితులు పేర్కొంటున్నారు. పవిత్ర స్నానం చేయడానికి ఉదయం 5:26 గంటల నుంచి 7:13 గంటల వరకు శుభ సమయంగా భావిస్తున్నారు. ప్రాంతీయ పంచాంగాల ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
రథసప్తమి రోజున సూర్య భగవానుడు ఏడు గుర్రాలతో ఉత్తర దిశగా తన రథ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఇది చలికాలం ముగిసి వసంత కాలం ప్రారంభమవుతున్న సంకేతంగా భావిస్తారు. ఈ సందర్భంగా సూర్య ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు, దానధర్మాలు నిర్వహిస్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అరసవిల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర వంటి ప్రాంతాల్లో రథసప్తమి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించబడతాయి. సూర్యారాధన వల్ల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.