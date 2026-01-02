Goddess Lakshmi: లక్ష్మీదేవి నివాసించే స్థానాలు ఇవే ... శాస్త్రాల ప్రకారం
లక్ష్మీదేవి ఎలాంటి ఇళ్లలో నివసిస్తుందో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు వెల్లడించాయి. పవిత్రత, ప్రశాంతత ఉన్న చోటే లక్ష్మీ అనుగ్రహం ఉంటుందట.
జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక సమస్యల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎక్కువగా మనిషిని మానసికంగా కుంగదీస్తుంటాయి. అలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు దూరంగా ఉండాలంటే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం అవసరమని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించాలంటే ఆమెకు ఇష్టమైన విధంగా జీవనశైలి ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
పాలు, పూలు, పసుపు, కుంకుమ, దీపం, గోవు, ధనం, ధాన్యం వంటి వాటిని లక్ష్మీదేవి నివాస స్థానాలుగా శాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. అందువల్ల వీటి విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా భక్తి, శ్రద్ధలతో వ్యవహరించాలని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఈ వస్తువుల పట్ల పవిత్రత పాటిస్తే సంపద నిలకడగా ఉంటుందని విశ్వాసం.
అలాగే ఆలస్యంగా నిద్రలేచే వారి ఇళ్లలో, సాయంత్ర వేళల్లో నిద్రించే అలవాటు ఉన్న ఇళ్లలో లక్ష్మీదేవి నివసించదని శాస్త్రోక్తంగా చెప్పబడుతోంది. కష్టపడకుండా సోమరితనంతో కాలాన్ని వృథా చేసే వారి గృహాలను లక్ష్మీదేవి విడిచిపెడుతుందని గ్రంథాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
ఇక ఎప్పుడూ కలహాలు, అశాంతి నెలకొన్న ఇళ్లలో లక్ష్మీదేవి అడుగుపెట్టదని ఆధ్యాత్మిక పండితులు పేర్కొంటున్నారు. ఎక్కడైతే పవిత్రత, ప్రశాంతత, సద్గుణాలు ఉంటాయో అలాంటి ఇళ్లలోనే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం స్థిరంగా ఉంటుందని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.